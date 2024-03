Euro 2024, playoff qualificazioni: Gudmundsson trascina l'Islanda, rimonta Ucraina. In finale Georgia, Polonia e Grecia

Le semifinali dei playoff per le qualificazioni agli Europei 2024 vedono la vittoria dell’Islanda contro Israele grazie a una tripletta del genoano Gudmundsson, in finale sfida alla Bosnia

21-03-2024 22:47

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Mentre l’Italia gioca in amichevole contro il Venezuela, in Europa si giocano partite importanti in vista dei prossimi Europei. Vanno in scena infatti le semifinali dei playoff e non mancano le sorprese con la vittoria dell’Islanda che passa in Ungheria contro Israele. Tutto facile per Grecia e Polonia che eliminano Kazakistan ed Estonia.

Georgia-Lussemburgo: decide una doppietta di Zivzivadze

Passo deciso verso Euro2024 per la Georgia che batte 2-0 il Lussemburgo e si guadagna l’accesso alla finale del 26 marzo. La squadra di Kvaratskhelia, oggi assente per squalifica, è riuscito ad avere la meglio del Lussemburgo che era stata una delle rivelazioni delle ultime qualificazioni. Gol del vantaggio al 40’ con Zivzivadze, poi Chanot si fa espellere lasciando gli ospiti in 10, e nella ripresa la Georgia la chiude ancora con una rete di Zivzivadze.

Grecia e Polonia a valanga: a segno Zielinski

Tutto facile per la Grecia che chiude la pratica Kazakistan già nel primo tempo. La formazione ellenica gioca i primi 45 minuti alla perfezione mettendo a segno quattro gol e di fatto chiudendo subito la pratica. Sarà finale con la Georgia per il pass europeo.

Vittoria d’autorità anche quella della Polonia contro l’Estonia che sblocca il risultato nel primo tempo con Fankowski e poi nella ripresa dilaga, a segno anche il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski. In finale sarà sfida al Galles.

Ucraina che rimonta, l’Islanda elimina Israele

Le due gare più equilibrate di questi playoff sono quelle del percorso B e la sorpresa la firma l’Islanda che passa in Ungheria spegnendo le ambizioni di Israele. Zahavi porta in vantaggio i suoi al 31’ su calcio di rigore ma prima della fine del tempo arriva la replica del genoano Gudmundsson e poi la rete del vantaggio di Traustason. Nel secondo tempo l’Islanda dilaga con la tripletta di Gudmundsson.

Clamorosa rimonta dell’Ucraina che sotto di un gol a 10 dalla fine riesce a ribaltare il match sul campo della Bosnia. Dopo l’autogol di Matvijenko che ha aperto le marcatore. L’Ucraina trova i due gol che valgono la finale con Jaremcuk e Dovbyk tra l’85’ e l’88’.

Tutte le emozioni di Bosnia-Ucraina

Qualificazioni Euro 2024: le gare dei playoff

Questi i risultati delle semifinali di playoff per Euro2024 e le finali che assegneranno gli ultimi posti per la competizione continentale.