Euro2024, Spagna-Inghilterra: le formazioni, le ultime e dove vedere la finale in tv e in streaming

Tutto quello che c'è da sapere sul match che farà calare il sipario sulla manifestazione continentale. Ultime ore di attesa, poi sarà il campo a parlare e a comunicarci il suo verdetto.

Un mese di lotta, dura ed estenuante, ha portato Spagna ed Inghilterra a giocarsi il titolo di Euro 2024. Da una parte la qualità degli iberici, probabilmente i migliori dal punto di vista del gioco nell’intero torneo; dall’altra la crescita del movimento britannico che negli ultimi anni ha sempre fatto bene in tutti i grandi eventi senza mai riuscire a portare a casa il trofeo. Il match va in scena domenica 14 luglio alle ore 21 all’Olympiastadion di Berlino. L’attesa è finita.

Euro2024, Spagna-Inghilterra: dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida tra Spagna ed Inghilterra, in programma domenica 14 luglio a Berlino, avrà calcio d’inizio alle 21. Il match sarà trasmesso in diretta tv sia sui canali Sky (Sky Calcio 1, Sky Sport 1 e Sky Sport 251), previo abbonamento, sia su Rai 1 in maniera gratuita. Inoltre, sarà possibile seguire la partita in streaming, gratuitamente su RaiPlay e a pagamento su Sky Go e NOW TV. Tutte e tre le applicazioni sono disponibili per il download su pc, smartphone, tablet e smart TV.

Le probabili formazioni

Squadra che vince non si cambia. Con due eccezioni, però, nella Spagna dal momento che Carvajal e Le Normand rientrano dalla squalifica e a loro proprio non vi si può rinunciare. Così 2/4 della difesa sono già coperti con gli altri due che rimangono invece invariati: Laporte e Cucurella. Questo il quartetto chiamato a proteggere la porta di Unai Simón. Da metà campo in su c’è poco da dire. Dani Olmo resta titolare considerato il rendimento e l’infortunio di Pedri. Confermati Fabian Ruiz e Rodri in mediana. In attacco Yamal e Williams devono assistere al meglio il centravanti Morata.

Southgate ripropone lo stesso 11 che ha battuto l’Olanda. L’unica incognita è rappresentata da Trippier che non sta benissimo ma dovrebbe recuperare in tempo e mantenere la maglia da titolare. Per il resto Foden e Bellingham fanno da supporto ad Harry Kane. A centrocampo Mainoo e Rice devono contrastare lo strapotere tecnico dei colleghi spagnoli con Saka e il già citato Trippier a fare su e giù per la fascia. Difesa a tre con Walker, Stones e Guehi mentre tra i pali c’è il solito Pickford.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. Ct: De la Fuente

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo, Rice, Trippier; Foden, Bellingham; Kane. Ct: Southgate.

I precedenti

In caso di successo la Spagna diventerebbe primatista assoluta e in solitario della competizione con quattro affermazioni. L’Inghilterra, invece, cerca riscatto dopo la sconfitta in finale del 2021 contro l’Italia ai calci di rigore. All’Europeo le due formazioni si sono incrociate solamente due volte in passato: nel 1980 al San Paolo di Napoli la prima e nel 1996 a Wembley la seconda. In entrambi i casi a vincere furono i Tre Leoni. La Roja ha giocato già 4 finali del torneo continentale, vincendone tre. Per i britannici è invece la seconda di fila.

Spagna-Inghilterra, l’arbitro è una sorpresa

I grandi favoriti a dirigere la finale di Euro 2024 erano Orsato e Marciniak. Alla fine, però, la scelta è ricaduta sul francese François Letexier, affiancato dai connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Marciniak è comunque presente, sebbene soltanto in qualità di quarto uomo. Ha sorpreso tutti il designatore Roberto Rosetti, affidandosi su un giovane emergente di appena 35 anni che fino ad ora aveva già arbitrato tre partite della competizione: Croazia-Albania, Danimarca-Serbia, Spagna-Georgia. Il fischietto transalpino ha vissuto una stagione positiva, con Real Madrid-Manchester City in Champions e pure la Supercoppa Europea, a testimonianza della fiducia riposta nei suoi confronti.

Al Var c’è invece Je’rôme Brisard, coadiuvato da Willy Delajod e da Massimiliano Irrati. Il polacco Tomasz Listkiewicz è l’assistente di riserva.