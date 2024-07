Spagna-Inghilterra, Walker: moglie e amante in finale, allertata la sicurezza

Gli scandali che hanno segnato la vita privata di Kyle Walker rischiano di ripercuotersi sull'Inghilterra alla vigilia della finalissima con la Spagna

Alta tensione in casa Inghilterra alla vigilia della finalissima di Euro2024 con la Spagna. La serenità di Kyle Walker, pilastro dei Tre Leoni, è minata dalla sua turbolenta e irrequieta vita privata che lo ha portato ad avere una doppia famiglia. Ecco, moglie e amante rischiano di ritrovarsi faccia a faccia nell’ultimo atto della competizione a Berlino.

Walker e la sua doppia vita: moglie e amante in finale

Quando si gioca una finale, qualsiasi essa sia, bisogna arrivarci al top della condizione fisica e mentale. Sarà così anche per Walker? A Berlino è piombata l’amante Lauryn Goodman, con cui il forte terzino del Manchester City ha avuto per anni una relazione clandestina da cui sono arrivati due figli. Quattro, invece, i figli avuti dalla moglie Annie Kilner (Riaan, Roman, Reign e Rezon), con cui si è riappacificato in seguito allo scandalo esploso lo scorso gennaio e sempre presente sugli spalti nell’arco del torneo continentale in Germania.

Sos Lauryn, si rischia il patatrac: allertata la sicurezza

Come riferiscono i media inglesi, sempre attenti al gossip, è già stata allertata la sicurezza per far sì che le due donne non vengano in contatto e che soprattutto Lauryn non acceda nell’area dell’Olympiastadion riservata alle wags, ossia alle compagni dei calciatori impegnati nella finalissima da sogno contro la Spagna di De La Fuente. Insomma, bisogna evitare incidenti, anche se – da quanto filtra – pare che a moglie e amante di Walker siano stati assegnati posti distanti meno di 100 metri. Una fonte ha rivelato al Daily Mail che Annie “non vuole avere niente a che fare con lei”, intanto Lauryn continua a postare foto con i figli intenti a seguire le partite del papà con tanto di maglia dell’Inghilterra personalizzata con la scritta ‘Dad’.

Kyle Walker, una vita segnata da scandali e infedeltà

In campo è un calciatore di cui gli allenatori si fidano ciecamente. Fondamentale per Southgate in nazionale, fondamentale per Guardiola nel Manchester City. Ma fuori dal rettangolo verde la sua vita è segnata da eccessi, scandali e tradimenti. E non solo per la doppia vita portata avanti e che inevitabilmente – prima o poi – sarebbe venuta a galla. Walker ne ha combinate di ogni. Come quando, durante il lockdown imposto per il Covid, organizzò un party con due prostitute, tra l’altro appena un giorno prima di esortare i fan a restare a casa per le restrizioni legate al coronavirus.