Euro2024, finale Spagna-Inghilterra si infiamma, l’ex Real Madrid spara: “E' una squadra di m..”

L'olandese van der Vaart critico nei confronti del gioco della nazionale di Southgate, il precedente con Maguire e le accuse agli orange dopo il ko

S’infiamma la vigilia di Spagna-Inghilterra. A due giorni dalla finale di Euro2024 a Berlino partono le prime schermaglie in vista della partita ma ad accendere la miccia non sono nè iberici nè britannici, bensì un ex giocatore olandese, ovvero Rafael van der Vaart che però ha giocato a lungo nella Liga.

Le accuse di van der Vaart all’Inghilterra

Rafael van der Vaart, ex giocatore del Real Madrid (dal 2008 al 2010) e del Real Betis (dal 2015 al 2016), è stato molto duro nell’analizzare l’Inghilterra che ha eliminato l’Olanda nelle semifinali degli Europei. L’ex trequartista olandese, ora commentatore per l’emittente televisiva olandese NOS, è andato giù pesante sulla nazionale dei 3 leoni: “L’Inghilterra è una squadra di me…“, ha detto l’ex calciatore 41enne.

Van der Vaart ha giustificato la sua frase, subito replicata dai media britannici, con la tattica della squadra allenata da Gareth Southgate contro l’Olanda: “Che squadra di me… sono. A poco a poco, non hanno più voluto fare nulla. Hanno giocatori di altissimo livello in campo”. L’ex Ajax, Amburgo, Real Madrid, Tottenham, Amburgo, Betis, Midtjylland ed Esbjerg, critica dal 2020 lo stile di gioco che Southgate ha dato nella squadra inglese: “Questa Inghilterra… trascorre l’intera partita con il culo nella propria area e ha molta qualità in squadra. È triste”.

Critiche anche all’arbitro Zwayer

Nessun filtro nemmeno per Felix Zwayer, arbitro tedesco in campo a dirigere la semifinale: “Sia Zwayer che Bastian Dankert, responsabile del VAR, dovrebbero essere inseriti nella lista nera. È stato terribile”, ha aggiunto Pierre van Hooijdonk, compagno di Van der Vaart durante la trasmissione televisiva.

Il precedente di Van der Vaart con Maguire

Van der Vaart è stato critico anche nei confronti dell’Olanda nella partita contro l’Inghilterra: “Neanche noi abbiamo fatto molto. Abbiamo avuto qualche opportunità. Avremmo potuto fare di più”. L’ex Real è recidivo. Avevano fatto molto scalpore anche le critiche rivolte nel 2019 a Harry Maguire, l’allora pilastro difensivo dell’Inghilterra e non convocato per gli Europei: “Quando domenica vado a vedere un club amatoriale trovo tre giocatori che possono giocare come lui. Penso che ogni giorno vada a casa e dica a sua moglie: “Faccio schifo, ma vengo comunque pagato bene. Pensano davvero che io sia bravo”.