Spagna, cosa hanno fatto durante Olanda-Inghilterra e la battuta cult del ct De La Fuente

Luis de la Fuente, tecnico delle Furie Rosse, è intervenuto in tv dopo la semifinale di ieri per commentare la partita di domenica prossima a Berlino

Mentre l’Olanda prima sognava e poi rimaneva beffata allo scadere e l’Inghilterra allontanava i fantasmi grazie anche alle mosse del ct Southgate che a 5′ dalla fine sull’1-1, sfidando critiche feroci, toglieva i due giocatori più talentuosi a 5′ dalla fine, ovvero Kane e Foden (che erano anche rigoristi potenziali) per inserire Palmer e Watkins che avrebbero confezionato il gol che vale la finale, cosa faceva l’altra finalista, ovvero la Spagna? Lo ha rivelato il ct iberico De La Fuente, intervenuto su La 1 al termine della semifinale tra Olanda e Inghilterra.

Domenica a Berlino la finale Spagna-Inghilterra

Non sono molti i precedenti tra le due nazionali che si affronteranno domenica alle 21 all’Olympiastadion di Berlino per la finalissima di Euro2024. Le ultime due volte Spagna e Inghilterra si sono scontrate nella Nations League del 2018. Ultimo precedente il successo per 3-2 degli inglesi a Siviglia, dopo la vittoria all’andata delle Furie Rosse.

Il ct della Spagna racconta come hanno vissuto la semifinale

De La Fuente rivela cosa è successo durante la gara di ieri: “Abbiamo cenato e guardato la partita e poi, più raccolti, nel nostro ufficio l’abbiamo analizzata con più calma. Ora inizia la nostra giornata di lavoro per analizzare l’Inghilterra più in dettaglio. Erano entrambi rivali molto difficili. Completeremo il percorso dopo aver attraversato tutte le grandi squadre di questa competizione e non potrebbe essere diversamente. Chi avrei preferito? Ci sono opinioni e gusti per tutti i colori. Erano due grandi squadre. Prima di iniziare, con Francia e i padroni di casa della Germania l’Inghilterra era tra le favorite per vincere il titolo”.

La battuta cult di De la Fuente

Poi De La Fuente regala una chicca: “Abbiamo affrontato le migliori e completeremo il quadro affrontando un’altra favorita, se prima volevamo vincere una coppa adesso prendiamoci una coppa e mezza”. Sulla finale infine aggiunge, pensando anche alla crescita del gioiello Yamal: “Forse noi abbiamo offerto una versione migliore finora ma in una partita secca la qualità dei giocatori dell’Inghilterra può emergere in qualsiasi momento, siamo molto emozionati e vogliamo continuare a crescere e questo gruppo di giocatori ci invita a pensare che vogliono progredire ogni giorno. Continueremo a lottare con la garanzia di poter vincere la finale”.