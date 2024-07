Yamal oscura Mbappe': Spagna in finale

Questa sera alle 21 l'altra semifinale: Olanda-Inghilterra

A guadagnare la finale degli Europei e’ stata la squadra che finora ha giocato meglio: la Spagna. Ha battuto una versione finalmente convincente della Francia, tranne Mbappe’ che si e’ visto solo quando ha servito a Kolo Muani l’assist dello 0-1. Consacrazione per Lamine Yamal che assieme ai compagni e al tiki taka verticale del ct De La Fuente ha portato la Spagna all’Olympiastadion di Berlino per giocarsi il titolo. Yamal, 17 anni sabato, e’ il piu’ giovane goleador nella storia degli Europei: al 21 ha evitato Rabiot con una magia e il suo tiro a giro da 25 metri e’ finito nel sette alla destra di Maignan. Quattro minuti dopo la Spagna ha raddoppiato con Dani Olmo: sombrero a Tchouameni e diagonale finito in porta anche dopo una deviazione di Kounde’. La Francia ha provato a rialzare la testa con le volate di Barcola, ma i compagni non sono riusciti a concretizzare le sue iniziative sulla fascia.