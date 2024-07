Euro 2024, Spagna-Francia: la telecronaca della discordia di Adani, Bartoletti spara a zero e c’è il like di Mancini

Continua a far discutere la telecronaca Rai della semifinale tra Spagna e Francia. Il giornalista Marino Bartoletti spara a zero sui social: “Ho scelto Sky” e arriva il like dell’ex ct azzurro

Una telecronaca destinata a rimanere nella storia della televisione e forse anche degli Europei di calcio. Spagna-Francia, la semifinale di Euro 2024 porta con sé tanti momenti importanti e non solo per quello che è avvenuto nel rettangolo verde nel corso dei 90 minuti del match. A destare scalpore è stata anche la telecronaca Rai con Bizzotto senza voce e Daniele Adani scatenato.

Adani scatenato, Bizzotto senza voce: la telecronaca

I telespettatori della Rai probabilmente in un primo momento hanno pensato in uno scherzo mancino dell’apparecchio televisivo. Chi si è sintonizzato per guardare il match tra Spagna e Francia sulla Rai ci ha messo qualche secondo a capire che c’era qualcosa che non andava. Ma non si trattava di un problema tecnico dell’apparecchio televisivo quanto della voce della sfortunato Stefano Bizzotto che ha avuto l’onere e l’onore di commentare la gara con problemi evidente di voce.

A fare da contraltare alla sua telecronaca quasi sussurrata ci ha pensato Lele Adani. L’ex giocatore, e ora vero e proprio fenomeno televisivo e non solo, ha sempre avuto un debole per la Spagna e il suo modo di giocare. I suoi commenti sono spesso sopra le righe, urlati e di grandissimo entusiasmo. Un modo decisamente diverso di approcciarsi al mezzo che divide i tifosi tra chi lo ama e chi invece proprio non riesce a seguirlo.

Bartoletti salva Bizzotto e spara a zero su Adani

Una telecronaca che però non sembra essere piaciuta a uno dei decani del giornalismo sportivo italiano, Marino Bartoletti, che su Instagram si è lanciato in una disamina del match tra Spagna e Francia ma ha parlato anche di Bizzotto e Adani: “Tra Spagna e Francia vince e va giustamente in finale la squadra che fino a ora è stata la migliore in assoluto dei Campionati europei: un grande collettivo, un mix perfetto di esperienza e freschezza. Per l’Italia va a finire che diventa quasi…un mezzo merito aver perso solo per 1-0 e per giunta su autogol. Non commento quasi mai le telecronache, anche perché ne conosco le difficoltà. Avevo scelto quella della Rai perché stimo moltissimo Stefano Bizzotto, competente, gentile e rassicurante. Ma quando ho sentito il suo commentatore tecnico – re delle certezze – affermare che Rodri e Griezmann avrebbero “calpestato le stesse zolle” ho capito che era arrivato il momento di passare a Sky”.

E sul post del giornalista televisivo fa bella mostra di sé anche il “like” di apprezzamento dell’ex ct della nazionale Roberto Mancini. Resta da capire se il like è arrivato per le parole su Spagna-Francia, sull’uscita dell’Italia oppure sulle critiche per Adani che Bartoletti riesce a non citare mai.

Adani e il “facciamo calcio” virale sui social

La popolarità di Daniele Adani però continua a crescere. Anche nel corso di questo ultimo Europeo, l’ex difensore è stato uno dei personaggi più discussi. Il suo modo di fare televisione, ma anche di parlare con i tifosi sui social lo rendono un personaggio unico che divide le reazioni in amore e odio. E in particolare nel corso di Euro2024 il suo “facciamo calcio” accompagnato da una serie di gesti è diventato virale, al punto che arrivano imitazioni da ogni parte.