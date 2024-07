Spagna-Francia: Bizzotto totalmente senza voce in telecronaca, web in rivolta

Il telecronista di Rai1 completamente afono nell'appuntamento più importante, la spalla Adani cerca di sopperire ma sui social scoppia la bufera

Scoppia il caso nella semifinale di Euro2024 tra Spagna e Francia: ancor prima degli inni nazionali (dove peraltro si segnalano i fischi dello stadio al momento dell’inno spagnolo) i telespettatori che stanno assistendo alla partita su Rai1 hanno avuto un sussulto: ma il telecronista è Bizzotto o Sandro Ciotti? Totalmente afono il giornalista cui era stato affidato il commento della partitissima e sui social è subito polemica.

Bizzotto afono, che fatica in telecronaca

Finora quella composta da Adani e Bizzotto era una delle coppie che maggiormente avevano diviso il popolo degli spettatori della Rai. Se il duo Di Gennaro-Stramaccioni era il più apprezzato, se Rimedio-De Gennaro avevano alti e bassi e se De Capitani-Nela era una coppia a volte soporifera, con Adani e Bizzotto non c’erano mezze misure. Sempre apprezzato per la sua competenza Bizzotto, sempre divisivo Adani tra chi lo odia e chi lo ama ma per Spagna-Francia a venir meno è stato proprio Bizzotto, chiamato a raccontare la partita totalmente privo di voce. A volte un sussurro, sempre un tono bassissimo:

Anche sui gol Bizzotto non riesce a dare enfasi, sia sul gol iniziale della Francia sia sul pari spagnolo il telecronista Rai stenta palesemente mentre Adani urla gol. Tutto troppo evidente per sfuggire alla mannaia dei social.

Sui social l’ironia dei tifosi su Bizzotto

Sono bastati pochi minuti a scatenare il web: “Nulla contro il giornalista, né tantomeno la persona, ma come si fa ad affidare la telecronaca a Bizzotto che è senza voce?” e ancora: “Ma non potevano cambiarlo” e poi: “Salvate il soldato Bizzotto!” e anche: “Come si fa a mettere come telecronista Bizzotto quasi afono. Sarà dura per lui arrivare a fine partita. Assurdo” e anche: “Sostituite Bizzotto sembra stia commentando un funerale non una semifinale europea”

Non lo sapevo che la telecronaca di Spagna-Francia fosse stata affidata a Marilyn Manson!” e poi: “il Reverendo ha perso la voce.

Delirerá prevalentemente lo Stordito. Sarà una serata impegnativa” e ancora: “ma non c’era nessuno reperibile in sostituzione o è attaccamento alla poltrona?” e anche: “Vi prego regalate una scatola di caramelle per la gola a quest’uomo” oppure: “Pessimo servizio, in ogni caso, indipendentemente dalla grande professionalità di Bizzotto

C’è chi osserva: “Un plauso a Stefano Bizzotto che, nonostante non apprezzi come telecronista, si dimostra comunque una persona professionale in Rai e che,nonostante la mancanza di voce (strumento di lavoro), è lì a dare tutto. Adani sei insopportabile” e poi: “Bizzotto senza voce, Adani urlerà più del solito” ma anche: “Che mancanza di rispetto di Bizzotto nei confronti dei telespettatori e dell’eventuale collega che avrebbe avuto il piacere di sostituirlo, ma che schifo guardare una partita così” e infine: “Non posso crederci che la RAI non è stata capace di rimpiazzare Bizzotto con una voce così, voce per modo di dire”