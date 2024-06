Euro2024, Barella fa impazzire anche la Spagna: il consiglio al Real Madrid che può spaventare l’Inter

La prestazione di Nicolò Barella contro l’Albania già strappa applausi con i media spagnoli che guardano con interesse il centrocampista dell’Inter anche in chiave mercato

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Tutti pazzi di Nicolò Barella. E’ bastata la prova contro l’Albania per mettere nuovamente (e non che ne avesse bisogno) il centrocampista dell’Inter al centro della ribalta. La prova del giocatore dell’Italia contro l’Albania è stata da applausi e se ne sono accorti anche in giro per l’Europa, con la Spagna che lo guarda con particolare interesse, forse anche troppo per i gusti dei tifosi dell’Inter.

Barella: gli elogi di Marca

In Spagna la partita di Barella nel match tra Italia e Albania non è passato inosservato. In particolare è stato il quotidiano sportivo Marca che ha volto tessere le lodi del centrocampista dell’Inter: “Ha disputato una partita straordinaria e non solo per il gol. Forse non sarebbe un cattivo sostituto di Modric, il giorno in cui Luka decidesse di andarsene. Il centrocampista dell’Inter è apparso ovunque: in difesa, in attacco, dentro, fuori, alla base del gioco, arrivando dalla seconda linea. Non ha mai smesso di correre e in un mercato in cui i centrocampisti scarseggiano vale oro. E’ un centrocampista del passato e del presente”. Il consiglio al Real Madrid è ben presente con i tifosi dell’Inter che però potrebbero non aver gradito particolarmente.

Italia-Albania: le pagelle

Gli applausi de L’Equipe

Ma se dalla Spagna arrivano applausi, dalla Francia non sono da meno anche se nell’articolo pubblicato da L’Equipe non provengono consigli di mercato per il PSG. Sul prestigioso giornale sportivo francese le lodi per Barella si sprecano: “Da qualche giorno è il giocatore più pagato della Serie A, dopo il recente rinnovo con l’Inter, e questo non sorprende visto che ha assunto una dimensione unica”.

Marotta blinda il suo gioiello

Un’eventuale interesse del Real Madrid per Nicolò Barella in questa fase di mercato è completamente da escludere. Ma è certo che il centrocampista dell’Inter sia uno dei migliori giocatori dell’Europeo in corso in Germania. Il “previdente” Marotta non si è voluto lasciar cogliere alla sprovvista e ha deciso di mettere nero su bianco il rinnovo prima dell’inizio della competizione continentale. E propio nelle ultime ore, il nero presidente nerazzurro è tornato a parlare delle caratteristiche uniche del centrocampista dell’Italia di Spalletti: “E’ un giocatore che ha l’umiltà del gregario ma ha anche del talento. Come giocatore è moderno e completo. Può giocare anche nel ruolo che è di Calhanoglu, ha tutte le qualità: visione, appoggio e lancio”.