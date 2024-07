Raisport: Stramaccioni e Di Gennaro tornano a casa, niente semifinale: la rivolta sul web

Con un post sui social il giornalista annuncia il rientro dopo l'ultima telecronaca Inghilterra-Svizzera di ieri, non senza qualche rammarico

Adani-Bizzotto bravi ma troppo enfatico il commento dell’ex difensore, Rimedio-Di Gennaro tra alti e bassi, De Capitani-Nela penalizzati dal tono a volte soporifero dell’ex Roma: per gli ascoltatori della Rai i migliori commentatori di Euro2024 sono Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni, che sanno raccontare le partite con il giusto mix di competenza e passione ma la loro avventura in Germania è già finita.

Inghilterra-Svizzera ultima telecronaca di Di Gennaro-Stramaccioni

Quella di ieri pomeriggio tra Inghilterra e Svizzera, la gara dei quarti che ha visto qualificarsi ai rigori gli inglesi di Southgate, è stata l’ultima telecronaca della coppia Di Gennaro-Stramaccioni ad Euro2024. Lo ha annunciato con un post sui social, non senza rammarico, lo stesso giornalista della Rai.

Il post triste di Di Gennaro

Scrive Dario Di Gennaro: “Eccoci qua! A distanza di 18 mesi – in realtà è come se fossero trascorse 24 ore – Andrea ed io abbiamo vissuto questa nuova avventura in Germania. Impegno meno convulso rispetto alla maratona mondiale in Qatar: in 25 giorni, 5 città, 7 partite insieme, 11 nazionali studiate e commentate… DiGeStrama lasciano il segno anche in Germania! Grazie alla Rai, alla direzione tutta di RaiSport, a tutti i tecnici che ci hanno assistito. E grazie a voi tutti, che dall’Italia ci avete sostenuto, apprezzato e inondato d’affetto.

La nostra corsa tedesca finisce qui, purtroppo era già previsto così prima della partenza. E come scrissi dopo il Qatar: “Siate felici per noi, ci siamo goduti quest’avventura con la positività che ci accomuna e con l’entusiasmo di due ragazzini al luna park. Ma questa volta ci sarebbe piaciuto fare un altro giro… Auf Wiedersehen und Danke Andrea! Compagno di banco ideale e preparato, un amico prezioso Si torna a casa!”.

Il rammarico dei telespettatori sul web

Fioccano i commenti e per i telespettatori è una brutta notizia: “NOOOOO! Meritavate la finale per la vostra classe, bravura, competenza e professionaltà. VIVA LA DIGESTRAMA FOREVER! Vi vogliamo al commento della Nazionale Italiana!” e poi: “Grande Dario Di Gennaro” e poi: “Grande Stima e Saluti Affettuo Super coppia ! Grazie Dario e grazie Strama” e ancora: “Ribadisco quanto già ti dissi in occasione dei mondiali in Qatar, è davvero un piacere ascoltarvi. Un abbraccio”

C’è chi scrive: “Come non dimenticare l’aneddoto sulla cittadina di Dusseldorf al primo tempo supplementare” e anche: “Riposati Dario tra 3 settimane c’è il settebello e setterosa da spingere verso la medaglia olimpica”, oppure: “Bravissimi!! Dario, fra 20 giorni ti aspettiamo a Parigi dove speriamo di urlare di gioia con i nostri magnifici 2 “Sette”!!!” e ancora: “Le vostre telecronache sono piacevoli, mai banali, né pompose. Ai prossimi eventi. E con te, Dario, appuntamento immancabile a Parigi 2024”

Centinaia le reazioni e tutte favorevoli: “Bravissimo Dario! Ho apprezzato molto, in un tuo commento, l’ avvicinamento che hai fatto tra schemi del calcio e della pallanuoto” e anche: “È uno scherzo, neanche una semifinale per voi? No comment. I numeri uno” e infine: “I migliori professionisti lasciano sempre il segno e tu Dario, con Andrea, lo avete lasciato come a bordo vasca, così anche a bordo campo. Speriamo di sentirvi nuovamente presto. Buona strada”