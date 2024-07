Adani show in telecronaca per Spagna-Germania, la frase cult che scatena il web

L'ex difensore ha commentato la gara dei quarti con la consueta enfasi, anche il video pre-gara diventa virale: la reazione dei tifosi sui social

Se lo sentiva che sarebbe stato un partitone da ricordare. Sin dal pre-partita Lele Adani, seconda voce Rai in Germania-Spagna, il primo quarto di finale di Euro2024, è parso gasatissimo ed esaltato ed ha caricato il match con un video dagli spalti diffuso sui suoi canali social ma è stato in partita che l’ex difensore ha dato il meglio di sè. La sua telecronaca come sempre ha diviso gli spettatori anche se (come sempre) sono sempre di più coloro che non tollerano la sua enfasi eccessiva.

Il video pre-gara di Adani

Prima della partita Adani ha postato un video su Instagram per presentare il match dicendo: “Oggi commentiamo Yamal, Ilkay Gundogan e Florian Wirtz. Sapete cosa vuol dire? – domanda Adani ai suoi follower – che facciamo calcio…” e via con una serie di mosse e faccette diventate subito virali. In particolare quel suo mantra “facciamo calcio”, che ripete sempre in ogni collegamento e ogni telecronaca, scatena reazioni discordanti.

Le frasi cult di Adani in telecronaca

Tutto il commento di Spagna-Germania da parte di Adani è infarcito di iperboli. L’ex difensore dell’Inter va in brodo di giuggiole a ogni tocco di palla di Fabian Ruiz (“che giocatore”), rimprovera il portiere spagnolo che stava per commettere un pasticcio e per prendere un gol a pallonetto (“Unai Simon che va avanti ma perchè? ma non puoi stare lì, ma che fai? l’errore nel passaggio ci può stare ma questo no”), si esalta al gol della Germania dell’1-1 (“bravo Kimmi che l’ha messa dietro, il più piccolino”) e poi si lascia andare a un commento cult quando la partita è ancora in parità ai supplementari: “No ai rigori, questa partita non deve finire mai, deve durare due giorni, dobbiamo rimanere qui”.

I tifosi si sfogano su Adani

Come sempre, dopo ogni gara commentata da Adani, fioccano le reazioni sul web: “Solo Adani e TAYLOR potevano rovinare una partita del genere” e poi: “meglio di Bisio a Zelig” e anche: ” Una estenuante sovrastruttura di iperboli, citazioni a casaccio, frasi in spagnolo, ma perchè?” oppure: “Adani, come prevedibile, abbastanza fuori di testa per tutti i 120 minuti” e ancora: “Adani spara sciocchezze continuamente , ma sempre meglio di Nela che fa venire sono anche a chi si è svegliato dopo 24ore di riposo”, oppure: “ma quando scade il contratto di Adani ? … insopportabile … ”

C’è chi scrive: “Comunque Adani che deve dire qualcosa, una qualsiasi, anche la prima che gli viene in mente, ad ogni azione, da’ un fastidio che ti viene voglia di togliere l’audio, proprio” e anche: “Caro Bruno Pizzul ci manchi tanto“.

C’è chi lo difende: “Adani sarà un esaltato, un fanatico, un disallineato, un disconnesso. Ma non riesco a criticarlo. Dunque, facciamo calcio” e poi: “Sempre emozionante Adani” e anche: “Adani che nel giro di due minuti dice sia PADRE TEMPO che FACCIAMO CALCIO” e ancora: “Minuto 54, Adani è riuscito ad infilare la frase “facciamocalcio” nella telecronaca” e infine: “Adani è veramente uno spasso. Renderebbe interessante il curling”.