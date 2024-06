Euro2024, pagelle Spagna-Italia: disastro Scamacca, sfortunato Calafiori, la furia Nico Williams tormenta Di Lorenzo

Il centravanti non trova mai la posizione e sbaglia un’enormità di passaggi, l’autogol l’unico errore del centrale del Bologna. Tra gli iberici impressionante prova dell'asso dell’Athletic Bilbao

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Notte da dimenticare per l’Italia a Gelsenkirchen: la Spagna domina nel gioco alla Veltins Arena e vince su uno sfortunato autogol nella ripresa di Calafiori, tra i migliori fino a quel punto. Donnarumma tiene a galla gli azzurri, la furia Nico Williams tormenta Di Lorenzo.

Euro2024: Spagna-Italia, la chiave della partita

Il pressing incessante della Spagna lascia senza fiato l’Italia, priva della qualità e del coraggio necessario per uscire palla al piede dalla difesa contro la pressione degli iberici e vive quasi 90 minuti di apnea, senza mai tirare pericolosamente in porta. Ma gli azzurri perdono anche i duelli individuali: Nico Williams fa la differenza grazie alla sua abilità nell’uno contro uno.

Italia, che cosa ha funzionato

Nononstante le difficoltà, nel primo tempo l’Italia mostra voglia di combattere e fiducia nelle indicazioni di Spalletti. Nella ripresa viene meno anche la grinta, solo nel recupero finali l’Italia prova a raddrizzare l’incontro.

Italia, che cosa non ha funzionato

L’uscita palla chiesta da Spalletti resta tra i desiderata del c.t.: la pressione della Spagna è costante, ma non sempre perfetta, tuttavia gli azzurri difettano nella costruzione bassa e finiscono per rimanere schiacciati. La colpa non è solo dei difensori: troppi gli errori in appoggio di Barella e Frattesi, Scamacca è poco pulito nelle sponde a terra. E quando l’Italia oltrepassa la prima linea degli iberici – spesso per merito di Calafiori -, poi pecca in rifinitura. Nella ripresa la fatica accentua le difficoltà e dopo il vantaggio la Spagna continua a controllare il gioco.

Rivivi le emozioni di Spagna-Italia

Le pagelle dell’Italia

Donnarumma 7,5: migliore in campo per l’Italia, nella ripresa compie un prodigio su Pedri dopo soli 90’’ che ricorda Buffon su Zidan nella finale di Berlino e altre due parate decisive su Morata e Fabian nel giro di un minuto. Incolpevole sul vantaggio spagnolo, nel finale nega il 2-0 a Baena e Perez.

migliore in campo per l’Italia, nella ripresa compie un prodigio su Pedri dopo soli 90’’ che ricorda Buffon su Zidan nella finale di Berlino e altre due parate decisive su Morata e Fabian nel giro di un minuto. Incolpevole sul vantaggio spagnolo, nel finale nega il 2-0 a Baena e Perez. Di Lorenzo 5: Chiesa e Frattesi lo lasciano solo nell’uno contro uno con la furia Nico Williams, che ha un altro passo e 10 anni in meno.

Chiesa e Frattesi lo lasciano solo nell’uno contro uno con la furia Nico Williams, che ha un altro passo e 10 anni in meno. Bastoni 5,5: la sua gara inizia malissimo, prima gli scappa via Nico Williams, poi perde un duello aereo con Morata che per poco non porta al gol di Nico. Si riassesta e cresce, ma dà comunque la sensazione di essere spaesato.

la sua gara inizia malissimo, prima gli scappa via Nico Williams, poi perde un duello aereo con Morata che per poco non porta al gol di Nico. Si riassesta e cresce, ma dà comunque la sensazione di essere spaesato. Calafiori 6: tiene sugli assalti della Spagna e in costruzione è l’unico con le idee chiare. Goffo e sfortunato in occasione dell’autorete, ma anche dopo l’1-0 conserva una certa lucidità.

tiene sugli assalti della Spagna e in costruzione è l’unico con le idee chiare. Goffo e sfortunato in occasione dell’autorete, ma anche dopo l’1-0 conserva una certa lucidità. Dimarco 5: in affanno su Yamal – e possiamo comprenderlo, considerate le sue caratteristiche – ma nel primo tempo ha almeno 3 occasioni per pennellare col suo ottimo sinistro e invece non incide.

in affanno su Yamal – e possiamo comprenderlo, considerate le sue caratteristiche – ma nel primo tempo ha almeno 3 occasioni per pennellare col suo ottimo sinistro e invece non incide. Barella 5,5: corre tanto, si sbatte e prende anche tante botte, ma dovrebbe dare qualità in uscita e invece si perde di fronte al pressing delle Furie Rosse. Ripresa da frangiflutti puro: troppo poco.

corre tanto, si sbatte e prende anche tante botte, ma dovrebbe dare qualità in uscita e invece si perde di fronte al pressing delle Furie Rosse. Ripresa da frangiflutti puro: troppo poco. Jorginho 5: fatica a tenere i movimenti di Pedri e palla al piede non riesce a dare ordine alla costruzione azzurra (dal 1’ s.t. Cambiaso 5 : entra per dare man forte a Di Lorenzo, ma dopo poco dalle sue parti nasce l’1-0 avversario. Missione fallita).

fatica a tenere i movimenti di Pedri e palla al piede non riesce a dare ordine alla costruzione azzurra (dal 1’ s.t. : entra per dare man forte a Di Lorenzo, ma dopo poco dalle sue parti nasce l’1-0 avversario. Missione fallita). Chiesa 4,5: le poche volte in cui viene servito si intestardisce in duelli con Cucurella che lo vedono quasi sempre uscire sconfitto. Nella ripresa va a sinistra ma contro Carvajal la musica non cambia (dal 19’ s.t. Zaccagni 5,5 : prova a scuotere i compagni, che non hanno le energie per seguirlo).

le poche volte in cui viene servito si intestardisce in duelli con Cucurella che lo vedono quasi sempre uscire sconfitto. Nella ripresa va a sinistra ma contro Carvajal la musica non cambia (dal 19’ s.t. : prova a scuotere i compagni, che non hanno le energie per seguirlo). Frattesi 4,5: la riaggressione spagnola lo manda completamente fuori giri. Sbaglia passaggi in serie o si ostina in percussioni che lo vedono sbattere contro Rodri o i centrali di De La Fuente (dal 1’ s.t. Cristante 5,5 : impiega 19’’ per beccarsi il giallo per un pestone su Rodri, si costruisce due buone occasioni in rifinitura ma la sensibilità del destro non è il suo forte).

la riaggressione spagnola lo manda completamente fuori giri. Sbaglia passaggi in serie o si ostina in percussioni che lo vedono sbattere contro Rodri o i centrali di De La Fuente (dal 1’ s.t. : impiega 19’’ per beccarsi il giallo per un pestone su Rodri, si costruisce due buone occasioni in rifinitura ma la sensibilità del destro non è il suo forte). Pellegrini 5,5: tra i trequartisti è l’unico a riuscire, in rare occasioni, a posizionarsi alle spalle di Rodri e Pedri e a dare fastidio alla linea difensiva spagnola. Soffre, però, il ritmo alto della gara. Sparisce quando Spalletti lo arretra di qualche metro nella ripresa (dal 36’ s.t. Raspadori SV ).

tra i trequartisti è l’unico a riuscire, in rare occasioni, a posizionarsi alle spalle di Rodri e Pedri e a dare fastidio alla linea difensiva spagnola. Soffre, però, il ritmo alto della gara. Sparisce quando Spalletti lo arretra di qualche metro nella ripresa (dal 36’ s.t. ). Scamacca 4: con i centrocampisti iberici che salgono altissimi a pressare, il suo compito sarebbe trovare la posizione dietro di loro e facilitare l’uscita palla, ma trova raramente la posizione giusta e quando lo fa fallisce il tocco per il compagno (dal 19’ s.t. Retegui 5: rincorre i palloni lunghi lanciati dai compagni).

Top e flop della Spagna

N. Williams 8: perfetto contraltare all’eleganza di Yamal, il 21enne dell’Athletic Bilbao è potente quanto elegante il compagno, elettrico nelle accelerazioni e i cambi di passo. Si divora un gol di testa al 10’, ma crea occasioni a ripetizione con la sua abilità in dribbling, compresa quella che sblocca la gara. E la traversa colpita nella ripresa ancora trema.

perfetto contraltare all’eleganza di Yamal, il 21enne dell’Athletic Bilbao è potente quanto elegante il compagno, elettrico nelle accelerazioni e i cambi di passo. Si divora un gol di testa al 10’, ma crea occasioni a ripetizione con la sua abilità in dribbling, compresa quella che sblocca la gara. E la traversa colpita nella ripresa ancora trema. Fabian Ruiz 6,5: a Napoli qualcuno lo criticava per una certa indolenza nel passo, quisquilie per l’andaluso, vero centrocampista totale. Aggredisce, cuce, rifinisce, tira.

a Napoli qualcuno lo criticava per una certa indolenza nel passo, quisquilie per l’andaluso, vero centrocampista totale. Aggredisce, cuce, rifinisce, tira. Pedri 6: il piccolo re di un utopico calcio senza porte. Bello, bellissimo, fa tutto a meraviglia, ma si divora due gol clamorosi.

La pagella dell’arbitro Vincic

Il primo tempo di Vincic è il manifesto dell’illogicità delle indicazioni dei vertici arbitrali Uefa: ci sarebbero almeno tre gialli per entrate durissime o in ritardo (Pedri su Pellegri, Le Normand su Barella, Di Lorenzo su Nico) e invece gli unici cartellini sono per le proteste di Donnarumma (per di più capitano) e Rodri. Nella ripresa, ovviamente, cambia metro. Voto 5,5.