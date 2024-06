Buonasera dall’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen e benvenuti alla diretta scritta di Spagna-Italia, gara valida per la seconda giornata del girone B di EURO 2024.20:29

È la partita più attesa. È la sfida che si è giocata più volte (11) nella storia tra Europei e Mondiali. È di nuovo Italia-Spagna: un match dalla doppia valenza perché in palio ci sono già il primo match point per qualificarsi agli ottavi e il primato del girone B. Gli Azzurri di Luciano Spalletti sono reduci dalla vittoria, per 2-1, all’esordio contro l’Albania, mentre le Furie Rosse dal rotondo successo (3-0) contro la Croazia.20:30