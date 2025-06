Sinner, l’addio di Panichi e Badio è ancora un caso: “Non ero a mio agio”. Il retroscena con Vagnozzi, Alcaraz lancia la sfida

Il numero 1 al mondo torna sulla rivoluzione che ha investito il suo team alla vigilia di Wimbledon, nessuna spiegazione ufficiale ma qualche frase tutta da interpretare. Intanto Alcaraz lo aspetta in finale

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il caso “Panichi-Badio”: si può riassumere così la vicenda che ha agitato la vigilia di Wimbledon per Jannik Sinner. L’addio dei due membri dello staff del numero 1 al mondo continua a far discutere con l’altoatesino che continua a non fornire una motivazione definitiva e chiara su quanto sia avvenuto dietro le quinte, alimentando così ulteriori speculazioni.

Le parole a Sky

Sulla separazione da Panichi e Badio, è lo stesso Jannik Sinner a tornare nel corso di un’intervista concessa a Sky. Anche in questa circostanza l’azzurro non si sbottona più di tanto. “Non è successo nulla di gravi, anzi. Abbiamo fatto un ottimo lavoro agli ultimi 8 mesi, non voglio dare i dettagli sul perché. Ringrazio tutti e due perché abbiamo fatto un bellissimo in lavoro insieme al team che ho qua. Ma a volte non mi sentivo a mio agio, ci sono un po’ di cose che non mi andavano. La parte più importante è sempre quella mentale, sono pronto mentalmente a combattere, anche se non c’è tutto il team al completo. Però mi sento bene e vediamo come va”.

Il retroscena con Vagnozzi

La notizia dell’uscita dal team di Badio e Panichi è stata la sorpresa della vigilia di Wimbledon, una decisone inattesa quella del numero 1 al mondo del tennis e sulla quale si stanno scatenando voci e illazioni. Dopo poco più di otto mesi di collaborazione, nessuno si aspettava un addio così improvviso visto che dal punto di vista fisico Sinner nell’ultimo anno è riuscito a fare un alto salto importante in avanti. E le congetture su cosa sia successo dietro le quinte aumentano, l’ultima punta in direzione di Simone Vagnozzi. Secondo alcuni infatti il carattere molto estroverso di Panichi e Badio, poco si sposava con l’atteggiamento riservato dell’allenatore di Jannik. Ma anche in questo caso si parla solo di congetture e non di notizie ufficiali.

Alcaraz lancia la sfida

Il primo a debuttare a Wimbledon secondo una lunghissima tradizione è il campione in carica Carlos Alcaraz che alla vigilia della sua prima partita torna a parlare proprio del confronto con Sinner: “E’ il mio avversario più duro. Quello che è successo ad Halle per me non ha molta importanza, lui è uno che reagisce sempre più forte. Sa come prepararsi ed allenarsi, avrà un livello altissimo e la sua mobilità in campo è impressionante. Io mi sento bene, sono in forma. Sarà un bel torneo per entrambi e mi auguro che ci potremo incontrare di nuovo in finale”.