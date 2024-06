Spagna-Italia, Donnarumma para l'impossibile, la rivincita sul web: "Criticatelo ora"

Il portiere della Nazionale sta tenendo in vita gli azzurri nella gara con le Furie Rosse: tre prodezze nel primo tempo evitano il tracollo

La prima dopo appena due minuti, quando vola a smanacciare sopra la traversa un pericolosissimo colpo di testa di Pedri. La seconda al 25′: Yamal ubriaca Dimarco, buca centralmente, scarica su Morata che si defila troppo sulla destra, conclude, ma Donnarumma è un muro invalicabile. La terza al 27′ quando su una sassata dalla distanza di Fabián Ruiz il portiere del Psg vola e spedisce in angolo con la mano di richiamo. Se Spagna-Italia è andata al riposo senza reti il merito è dell’ex Milan, unico azzurro a brillare nella finora difficile notte di Gelsenkirchen.

Donnarumma tornato ai livelli di Euro2021

E’ davvero tornato Gigio, che già con l’Albania era stato decisivo con un intervento nel finale. Donnarumma, che molti davano in difficoltà per le parole di Luis Enrique che aveva ufficialmente aperto un ballottaggio in porta al Psg senza garantirgli un posto da titolare, si sta dimostrando l’uomo in più di Spalletti. Per quel che si è visto finora sembra tornato ai livelli di Euro2021, quando fu nominato miglior giocatore della manifestazione dopo aver contribuito in maniera decisiva ai rigori nella finale contro l’Inghilterra neutralizzando i tiri dal dischetto di Sancho e Saka.

I tifosi pazzi di Donnarumma

E se di solito sui social arrivavano sempre critiche al portiere stabiese, soprattutto da parte dei tifosi del Milan che mai gli hanno perdonato l’addio a parametro zero per andare al Psg, stavolta il web s’inchina alle prodezze di Gigio, paragonato a Buffon. Fioccano i commenti: “Donnarumma io per te costruisco con un altare una religione, non so“, oppure: “Gigio dai fuoco a tutti con le tue urla ti prego” e anche: “Solo i milanisti idioti possono criticare un portiere forte come Donnarumma. Meno male che c’è lui”.

C’è chi sentenzia: “Donnarumma un grande. Punto!” oppure: “Gigio Donnarumma ci ricorda perché fa il portiere nella Nazionale” e anche: “Dove sono quelli che Donnarumma é scarso?” e ancora: “Senza Donnarumma (che continua a non aver i piedi) saremmo 2-0 per loro” e poi: “Donnarumma e altri dieci”.

Il web è scatenato: “Donnarumma come Tamberi” e poi: “Ricordiamo che qualcuno voleva mettere fuori Donnarumma” e ancora: “Odiato e sminuito per una scelta di carriera, Gigio Donnarumma ricorda a tutti che è il calciatore più forte di questa Nazionale“, infine un tifoso più cauto: “Non vantiamoci che appena ci rilassiamo torna Paperumma. Preghiamo :))”.