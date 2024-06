Euro2024, Italia agli ottavi se: agli azzurri basta il pari contro la Croazia per il secondo posto nel girone

La sconfitta contro la Spagna complica i piani di Donnarumma e compagni che ora dovranno cercare di conquistare una vittoria o un pareggio contro la Croazia, ma per gli ottavi c’è anche la possibilità ripescaggio

Una brutta sconfitta quella dell’Italia nella seconda gara del girone agli Europei di calcio 2024 che si stanno svolgendo in Germania. La squadra di Spalletti ha perso 1-0 la sfida contro la Spagna in un match in cui gli azzurri hanno fatto fatica per quasi tutti i novanta minuti, trovano un po’ di spinta e di energia soltanto nel finale senza però trovare la via del gol.

L’Italia si qualifica agli ottavi se: tutte le combinazioni

La sconfitta dell’Italia di Luciano Spalletti contro la Spagna complica i piani qualificazione ma non in maniera drammatica. Sarà comunque fondamentale l’ultima gara del girone contro la Croazia in programma lunedì alle 21. Gli azzurri saranno qualificati agli ottavi se:

Vincono o pareggiano contro la Croazia ;

; In caso di sconfitta gli azzurri devono sperare che la Spagna pareggi o batta l’Albania e quindi puntare alla qualificazione tra le quattro migliori terze.

Euro2024, chi passa agli ottavi: il regolamento

La fase a gironi di Euro2024 prevede che a passare agli ottavi di finale a eliminazione diretta siano le prime due classificate di ogni girone più le 4 migliori terze. Per stabilire la classifica in caso di arrivo a pari punti si tengono in considerazioni altri criteri per “spezzare” la parità.

Maggior numero di punti negli scontri diretti Migliore differenza reti negli scontri diretti Maggior numero di gol segnati negli scontri diretti Migliore differenza reti generale nel girone Maggiore numero di gol segnati nel girone Maggior numero di vittorie nel girone Migliore condotta fair play nel girone Migliore posizione nella classifica alle qualificazioni europee

Ipotesi calci di rigore già nel girone

Tra le novità in questa edizione degli Europei ce n’è anche una che riguarda i calci di rigore. Non si parla della fase eliminazione diretta ma dell’ultima giornata della fase a gironi. Se due squadre che hanno lo stesso numero di punti e lo stesso numero di gol segnati e subiti si sfidano nell’ultima partita del girone e sono ancora a pari punti al termine della gara, la classifica viene determinata ai calci di rigore purché nessun’altra squadra abbia gli stessi punti al termine della fase a gironi.

