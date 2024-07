Euro 2024: Taylor nella bufera, la rivincita di Mourinho e la rabbia della Germania

L'arbitro inglese disastroso nella gara dei quarti, il ricordo degli errori nella finale di Europa League della Roma e lo sfogo del ct Nagelsmann

Ancora tu, Taylor. L’arbitro inglese, scelto dall’Uefa per la gara più delicata dei quarti di Euro 2024 tra i padroni di casa della Germania e la Spagna, torna nel ciclone. Cosa per niente inedita, visti i suoi precedenti. Il fischietto britannico è riuscito a fare arrabbiare tutti ieri: le furie rosse si lamentano per il fallaccio su Pedri non sanzionato con Kroos graziato due volte (avrebbe meritato due ammonizioni) mentre i tedeschi sono sotto choc per il rigore netto non fischiato ai supplementari per il mani in area di Cucurella. Un episodio simile al rigore negato alla Roma nella finale di Europa League col Siviglia e che scatenò polemiche infinite con un Mourinho fuori di sè.

Euro 2024, Kroos e l’arbitro beccati a ridacchiare in campo

Il primo episodio grave proprio in avvio di gara. Mentre il ct spagnolo De La Fuente è andato su tutte le furie con il quarto uomo slovacco Ivan Kruzliak, le telecamere hanno sorpreso Kroos che addirittura ridacchiava, accanto allo stesso Taylor, mentre i medici soccorrevano Pedri. L’arbitro inglese, negli ultimi mesi, è stato più volte protagonista di pasticci e decisioni discutibili, anche in Premier League. Pure in questo Europeo, in occasione di Francia-Olanda, Taylor era stato contestato dal ct oranje Koeman per un gol annullato per fuorigioco a Xavi Simons nel secondo tempo anche se finora a Euro 2024 non aveva fatto male.

Taylor, il rigore negato proprio come alla Roma

Ancor più clamoroso l’errore sul penalty non concesso ai tedeschi, con la complicità del Var che non lo ha richiamato all’on field review. Era un rigore solare, come lo era quello sul fallo di mano di Fernando a Budapest nella finale di Europa League persa dalla Roma col Siviglia e che fece infuriare Mourinho. In entrambi i casi Taylor ha fatto cenno che il braccio era attaccato al corpo.

La rabbia dei tedeschi e lo sfogo di Nagelsmann

Se ai tifosi della Roma e allo Special One ancora non è passato il magone per quell’episodio, anche per i tedeschi l’errore dell’arbitro è duro da digerire. Il primo a reagire è stato Thomas Hitzlsperger, ex nazionale tedesco che ora lavora come opinionista sulla rete ARD. “Dal mio punto di vista non ha senso. Direi che nove volte su dieci viene concesso un rigore. Perché la squadra tedesca non ne ottiene uno qui è per me un mistero”, Bibiana Steinhaus-Webb, ex arbitro e moglie di Howard Webb, l’arbitro che fischiò in Spagna-Olanda nella finale dei Mondiali del 2010, ha aggiunto: “Il VAR non può intervenire perché non è un errore manifesto”.

Chi che non ha usato mezzi termini è stato l’ex fuoriclasse tedesco Bastian Schweinsteiger. “Qualcuno me lo deve spiegare. Naturalmente non è un mani intenzionale. Ma la mano non è attaccata al corpo. Il mio cuore sanguina quando vedo questo genere di cose. E’ anche vero che Toni Kroos avrebbe potuto vedere il secondo cartellino giallo, lì siamo stati fortunati. Ma sul rigore abbiamo avuto molta sfortuna”, ha sottolineato.

Il ct tedesco Nagelsmann è ironico. “Non capisco perché non si tenga conto di quello che succede. Se Musiala manda la palla verso il centro sportivo dello Stoccarda e Cucurella la tocca con la mano, non dico niente. Ma quella palla andava in gol. Abbiamo così tanta intelligenza artificiale e non ne approfittiamo. Quella palla stava andando verso la porta e penso che sarebbe entrata, quindi non capisco la sua decisione. Il rigore che ci hanno concesso contro la Danimarca era molto meno netto rispetto a questo”

La rivincita di Mourinho e gli sfottò dei romanisti

Riabilitato a distanza di tempo Mourinho per le sue lamentele. Aveva ragione lui a definire mediocre l’arbitro e sul web fioccano le reazioni: “Sono trascorsi due anni da quel fallo di mano a Budapest non dato. Due anni dopo questo ancora arbitra e allora ve lo meritate voi dell’Uefa, voi della Premier, voi che avete fatto finta di niente e che adesso vi accorgete di quanto sia scarso Taylor” e poi: “Sempre lui. Mourinho non aveva torto” e anche: “Mourinho aveva già capito tutto e come sempre aveva ragione”.

C’è chi scrive: “Continuano a far arbitrare Taylor …che di lavoro fa solo danni….partite rovinate da questo signore…..aveva ragione Mourinho”, oppure: “Dopo aver visto Taylor rovinare l’ennesima partita, quel pezzo di Italia calcistica che lo criticò dopo Siviglia-Roma chieda scusa a Josè Mourinho che, come al solito, aveva ragione su tutta la linea” e infine: “Mourinho dopo la finale con il Siviglia l’ha aspettato nel parcheggio aveva già capito quanto era zozzo. Oggi tutto il mondo si è reso conto ..un giorno uscirà la verità sul perche l’Uefa lo fa arbitrare”.