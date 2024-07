Euro 2024, Pedri infortunio e lacrime dopo il fallaccio di Kroos: Spagna-Germania di fuoco, accuse all’arbitro Taylor

Un brutto fallo del tedesco ha messo ko dopo appena 4 minuti il centrocampista del Barcellona. Nel mirino è finito ancora una volta l'arbitro Taylor per una gestione troppo permissiva del caso.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Che Spagna-Germania potesse essere una partita combattuta era chiaro a tutti fin dal principio. Tra chi la considerava una finale anticipata e chi metteva in gioco le ambizioni della vigilia da parte delle due nazionali, era inevitabile che l’adrenalina in campo fosse ad alti livelli. L’episodio che ha visto protagonisti Kroos e, suo malgrado, Pedri ha però superato il limite. Nel mirino della critica c’è finito soprattutto il direttore di gara Anthony Taylor che arbitrerà pure all’inglese ma stavolta è stato troppo permissivo.

I 4 minuti di Pedri, messo subito ko

Ma andiamo con ordine. Dopo appena 4 minuti di gioco c’è stato un brutto fallo di Toni Kroos ai danni di Pedri. La gara si è fermata per un minuto circa, con il centrocampista spagnolo che è rimasto a terra e di fatto non è più riuscito a riprendere a giocare. Così si è rivelata necessaria la sostituzione da parte del Ct De La Fuente che ha prontamente inserito Dani Olmo in luogo dello sfortunato calciatore blaugrana. Quest’ultimo ha abbandonato il campo tra le lacrime, non senza le proteste dei suoi compagni per la mancata sanzione nei confronti del tedesco.

La furia di De La Fuente con l’arbitro

Chi si è arrabbiato molto con l’arbitro Taylor è stato proprio De La Fuente. Il Commissario Tecnico della Roja si è scagliato contro il quarto uomo, lo slovacco Ivan Kruzliak. Le proteste dell’allenatore iberico avevano l’intento di un possibile intervento del Var per un provvedimento disciplinare nei confronti di Toni Kroos, con quest’ultimo completamente ignorato dal direttore di gara. Nel frattempo lo stesso calciatore del Real Madrid, prossimo ad appendere le scarpette al chiodo, se la ridacchiava mentre i medici soccorrevano il povero Pedri.

Chi è Taylor, l’arbitro che fece infuriare i romanisti

Taylor, inglese di 45 anni, non è nuovo ad episodi controversi che lo hanno portato alla ribalta delle cronache sportive. Anche in Premier League questo direttore di gara è stato ripetutamente contestato per alcune decisioni considerate sbagliate. Anche all’Europeo stesso, se ben ricordate, lo stesso Koeman se la prese con lui per un gol annullato in fuorigioco anche se in quella circostanza il regolamento era dalla parte del britannico. Ma più di ogni altra cosa per noi italiani, Taylor resta l’arbitro di quello sciagurato Siviglia-Roma che costò l’Europa League ai giallorossi.