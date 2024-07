Euro2024, Portogallo-Slovenia: Adani punge Ronaldo per il rigore fallito, pioggia di critiche sul web

Una frase pronunciata per la parata di Oblak sul penalty calciato da CR7 nei supplementari ha sollevato un’ondata di polemiche contro il commentatore di RaiSport

Daniele Adani torna ad essere oggetto di critiche sul web, stavolta per il commento tecnico a Portogallo-Slovenia ad Euro2024. Nell’esaltare il rigore parato da Oblak a Cristiano Ronaldo, l’opinionista ha pronunciato una frase che non è piaciuta agli estimatori di CR7.

Euro2024, Adani esalta Oblak e punge Ronaldo

Daniele Adani finisce spesso col farsi trasportare quando veste i panni di seconda voce durante la telecronaca di una partita, è accaduto anche ieri, mentre l’ex difensore era impegnato a commentare la gara tra Portogallo e Slovenia, uno degli ottavi di finale di Euro2024. Quando il numero uno sloveno Oblak, nei minuti finali del primo supplementare, ha parato il rigore di Cristiano Ronaldo, Adani è esploso in un elogio del portiere.

Adani e il paragone su Oblak e Ronaldo

Oblak si è opposto da campione al tiro potente e angolato di Ronaldo, respingendo la conclusione del portoghese e tenendo il punteggio incollato sullo 0-0. ”C’è un fenomeno, ma non ha il numero 7 – il commento a caldo di Adani – ha il numero uno e la maglia gialla. Il rigore è stato calciato bene, Oblak un fenomeno”. Una frase che ha irritato non pochi ascoltatori e appassionati: per molti Adani ha mancato di rispetto a Ronaldo affermando che, anche in quel singolo episodio, il fenomeno in campo fosse Oblak.

Adani, pioggia di critiche per la frase su Ronaldo

Tante le critiche ricevute da Adani sui social network. “Un calciatore mediocre che si mette a commentare Ronaldo: sembra una barzelletta ma è realtà”, il commento su X di Andrea riferito ad Adani. “L’esultanza di Adani all’errore di Ronaldo è disgustosa. Forse è l’ultimo atto di una leggenda, della leggenda, e non merita di essere raccontato da una voce così”, ammonisce ErgoJuve. “Ma perché non possiamo goderci serenamente una partita degli Europei ascoltando l’ottimo telecronista Rai Bizzotto senza sorbirci le continue elucubrazioni mentali di Adani? Che cosa abbiamo fatto di male?”, affonda Massimo.

Il “balletto” di Adani su Instagram irrita i tifosi

Ma non sono solo le parole pronunciate su Ronaldo ad aver attirato le critiche dei tifosi su Adani. Una ondata di critiche si è riversata anche sulla pagina Instagram dell’opinionista per un video in cui esaltava i gesti tecnici di Bellingham, Yamal e Rodri, attingendo al vocabolario spagnolo del “futbol” sudamericano. “E facciamo calcio!”, dice poi Adani citando quello che è diventato il suo vero e proprio slogan sui social e avviando poi un “balletto” ormai noto al suo pubblico. “Adani ha due personalità: quando commenta per la Rai riesce a completare delle frasi, poi esce dalla tv e perde la testa”, scrive Paolo su Instagram. “Fermate Adani!”, aggiunge Leo. “Adani è la cosa più cringe che esista”, il commento di Arizona.