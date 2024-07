Olanda-Inghilterra, moviola: rigore dubbio, gol annullato, giallo inesistente, serata dura per l’arbitro

La prova di Alex Zwayer a Dortmund nella semifinale di Euro2024 analizzata ai raggi X da Luca Marelli, il fischietto ha ammonito sei giocatori

Quarantadue anni, tedesco, Felix Zwayer, l’arbitro designato per la semifinale Inghilterra-Olanda, ha debuttato senza infamia e senza lode in Italia-Albania, dove pure commise un errore grave ammonendo Calafiori che era innocente per poi riscattarsi in Turchia-Portogallo e cavarsela bene in Romania-Olanda. Zwayer è stato coinvolto nello scandalo delle scommesse calcistiche del 2005 riguardante l’allora arbitro Robert Hoyzer. Ha fatto il suo debutto in Bundesliga il 15 agosto 2009. Zwayer viene impiegato come arbitro FIFA dal 2012. Successivamente, è stato classificato dall’UEFA nella categoria degli arbitri più importanti (“Elite”), in stagione ha diretto Brighton-Roma di Europa League, danneggiando i giallorossi. Ha arbitrato anche la finale di Nations League 2022/23 tra Spagna e Croazia. Dal punto di vista dell’atteggiamento in campo è un arbitro autoritario che ricorre il meno possibile ai cartellini e non predilige il dialogo con i calciatori. Altra caratteristica che lo contraddistingue è che tende a evitare l’aiuto del Var. Tecnicamente spesso approssimativo, ma come se l’è cavata ieri il fischietto teutonico?

I precedenti di Zwayer con Olanda e Inghilterra

Tre precedenti con gli orange che con Zwayer ne hanno vinta una e perse due, due gli incroci con gli inglesi che si imposero in entrambe le circostanze.

L’arbitro ha ammonito sei giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Lupp e Achmuller, con Siebert IV uomo e Dankert al Var, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori: Dumfries (O), Simons (O), Bellingham (I), Saka (I), Van Dijk (O), Trippier (I)

Olanda-Inghilterra, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Sul gol dell’Olanda dopo 7′ con Xavi Simons c’è un check del Var per una presunta irregolarità ma è tutto valido e la rete viene confermata. Al 16′ l’episodio chiave. Kane tira in porta e dopo aver calciato entra in contatto con Dumfries con la gamba alta e va a terra. Tutto regolare per Zwayer che però viene richiamato all’on field review ed assegna il rigore agli inglesi, con ammonizione per il terzino dell’Inter. Foden ne vorrebbe poco dopo un secondo, ma il tedesco non gli concede neanche il fallo: la trattenuta di Dumfries è troppo leggera e il gioco prosegue senza interventi disciplinari. Nella ripresa sono soprattutto gli olandesi a lamentarsi della direzione arbitrale: con Koeman quando Weghorst viene sanzionato per avere allargato il braccio su Stones o per un fischio su Gakpo che ruba palla in maniera non scorretta. Al 72′ ammonito Bellingham per un fallo su De Vrij. All’80’ Foden serve Walker che la mette in mezzo per Saka che segna. Il guardalinee segnala il fuorigioco del difensore del City, poi confermato dal VAR. Gol annullato. All’86’ giallo a Saka per aver fermato un’azione promettente dell’Olanda e facendo fallo su Gakpo. Un minuto dopo ammonito van Dijk per proteste ma l’olandese aveva ragione, arbitro e assistente non hanno visto una deviazione netta di Stones che avrebbe comportato un corner a proprio favore . Dopo il gol di Watkins allo scadere giallo a Simons e prima del fischio finale ammonito Trippier. Olanda-Inghilterra finisce 1-2.

Per Marelli giusto il rigore all’Inghilterra

A fare chiarezza è Luca Marelli. L’esperto di Dazn posta un video su Facebook e dice: “L’azione l’avete vista: Kean tira, non c’entra lo specchio ma viene colpito al piede destro da Dumfries. L’arbitro non fischia ma richiamato al Var assegna il rigore e la decisione è corretta. Non ha valenza la teoria che se già si è tirato quel che accade dopo può rimanere impunito, basta che il pallone sia ancora in gioco. E’ successo diverse volte anche in serie A. Dobbiamo ricordare che nel caso in cui ci sia un intervento molto pericoloso, come nel caso di Dumfries, il rigore è automatico, è più difficile se c’è una semplice negligenza, per dinamica di gioco. Se Dumfries avesse toccato prima il pallone non ci sarebbe stato rigore”