Olanda-Inghilterra, blocco Inter ancora sotto accusa: gli errori di Dumfries e De Vrij scatenato i social

I due nerazzurri protagonisti delle ingenuità che costano la semifinale all'Olanda. In finale va l'Inghilterra e sui social, come dopo l'uscita dell'Italia, il blocco Inter torna sotto accusa

Dopo l’Italia di Luciano Spalletti, a Euro 2024 anche l’Olanda viene condannata dal “blocco Inter”. Almeno questo è quello che sostengono i tifosi (anche olandesi e interisti) sul web. Dopo l’eliminazione in semifinale per mano dell’Inghilterra, condizionata dalle leggerezze difensive di Dumfries e De Vrij, sui due difensori nerazzurri si è scatenato un vero e proprio putiferio social.

Dumfries e De Vrij sotto accusa

Denzel Dumfries e Stefan De Vrij protagonisti in negativo della semifinale di Euro 2024: due disattenzioni difensive che costano carissimo alla nazionale oranje di Roland Koeman e la costringono ad abbandonare la competizione continentale. Dopo l’illusorio vantaggio iniziale di Xavi Simons, i due difensori nerazzurri vanificano tutto. L’Olanda si mangia le mani e sui social scoppia il caos.

L’ingenuità di Dumfries

Ad aprire le danze, è l’entrata ingenua e in ritardo con cui Dumfries interviene in area su Harry Kane. Con il direttore di gara, Felix Zwayer che, richiamato al VAR, non può non concedere la massima punizione per la nazionale di Gareth Southgate. Sul dischetto va lo stesso Kane, che non sbaglia e fa 1-1.

Il grande riscatto di Denzel

L’esterno nerazzurro si riscatta nella parte centrale della prima frazione, con un salvataggio letteralmente miracoloso che toglie dalla porta la conclusione vincente di Phil Fonden e mantiene l’equilibrio. Alla mezz’ora, poi, Dumfries sfiora anche la rete del possibile 2-1, ma è costretto a inchinarsi alla sfortuna che indirizza sulla traversa la splendida incornata sul corner messo in mezzo da Simons.

De Vrij, un errore che compromette un grande Europeo

Nella ripresa, la gara vive di folate, con un equilibrio che sembra destinato a condurre la semifinale ai supplementari. Le scelte di Southgate cambiano però il volto agli ultimi minuti e la mossa a sorpresa, Oliver George Arthur Watkins, o semplicemente Ollie Watkins, per Kane si rivela vincente. Filtrante di Cole Palmer e diagonale imprendibile per Bart Verbruggen che chiude i conti sull’1-2 inglese.

Nell’occasione, a condannare l’Olanda è il non perfetto posizionamento di De Vrij, che non segue la linea dei compagni e tiene in gioco l’eroe inatteso di serata. Un errore che pesa come un macigno e che, in un attimo, sembra cancellare le ottime prestazioni offerte in questo Europeo 2024 dal centrale dell’Inter.

Tifosi scatenati sui social: blocco Inter sotto accusa

I tifosi non perdono l’occasione per criticare nuovamente il blocco Inter, già sotto accusa dopo l’eliminazione dell’Italia. Sul web si legge, così: “Bono il blocco Inter, Dumfries procura il rigore e De Vrij si fa incuccare da Watkins”, e ancora: “de Vrij, altro mattone del blocco inter”, “E anche per l’Olanda il blocco Inter (de vrij e Dumfries) fa danni“.

I commenti sono veramente tanti. “Marcatura laser di De Vrij, un altro successo del meraviglioso blocco Inter”, scrive un altro tifosi e poi: “E dopo aver ucciso l’Italia, il blocco Inter uccide anche l’Olanda. Dumfries è De Vrij protagonisti assoluti della sconfitta”, “De Vrij e Dumfries regalano la finale all’Inghilterra. BLOCCO INTER”.