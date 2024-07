Juve, Khephren Thuram cita il padre e scatena il web: è già derby d'Italia con l'Inter di Marcus

I bianconeri ufficializzano il centrocampista francese, che ricorda il padre e Ibrahimovic: e il fratello maggiore ironizza scatenando anche i tifosi nerazzurri

I derby sono sempre un momento delicato, nel calcio; il derby d’Italia Juventus-Inter è probabilmente la partita più sentita, almeno in serie A; e avere un derby d’Italia in famiglia, può essere situazione di difficile gestione anche per il migliore dei padri.

Thuram, derby d’Italia in famiglia

Perché quando il calendario metterà di fronte queste due squadre. Lilian Thuram avrà il cuore diviso a metà, sebbene abbia più volte dichiarato, negli ultimi anni, di avere la Juventus nel cuore. La giornata di oggi ha visto l’ufficializzazione del contratto tra i bianconeri e Khephren Thuram: “È stata una giornata molto bella – ha detto il centrocampista ex Nizza – essere qui è una cosa che sognavo fin da piccolo. È un’emozione grande, è molto bello. Mi ricordo quando mio padre giocava qui, al Delle Alpi. Mi ricordo Ibrahimovic, era il miglior giocatore del mondo quando ero piccolo. Io e mio fratello vivevamo e andavamo a scuola qui”.

Thuram, di padre in figli

E la parola del padre avrà senza dubbio pesato sulla scelta: “Mi ha detto che è un grande club, il più grande d’Italia e per lui il più grande del mondo. Mi ha detto che quando giochi qui lo fai per vincere, sempre”, ha detto Thuram jr. ai canali ufficiali del club. Su quando sono iniziati i contatti con la Juve. “La prima volta giocavo ancora al Monaco, avevo 17 anni. Poi sono andato al Nizza. Quest’anno sono tornati e sono stato molto contento. Per me è il club più grande d’Italia. Quando la Juve ti contatta dici sicuramente di sì”, ha detto.

L’ironia di Marcus Thuram scatena il web

Ma nel pomeriggio, subito dopo l’ufficializzazione dell’accordo, ci aveva pensato Marcus Thuram a ravvivare il derby in famiglia scrivendo sui social un ironico “Khéphren Thuram figlio unico“. Il web, naturalmente, si è scatenato facendo seguito allo stimolante derby in famiglia che si prospetta. Antonio è subito ironico: “Ci faranno prime pagine e articoli per i prossimi 4 mesi”. Franco propende per l’Inter: “Benvenuto fin qua a vedere segnare tuo fratello”. Ed Ezio ribatte: “Marcus thuram figlio unico”. Mentre Filian aggiunge: “Il fratello piu grande e MOLTO piu simpatico“. Francesco guarda avanti e si carica: “Khéphren portaci la Champions”. Mentre Lino commenta: “Questo è come Ferruccio Mazzola…Ovvero il fratello scarso e sfigato della famiglia… “.

