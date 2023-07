Marcus Thuram rivela perché ha preferito l’Inter al Milan: il ruolo del padre

Marcus Thuram e il derby di mercato vinto dall'Inter: masticano amaro i tifosi del Milan: ha inciso sulla sua decisione il parere del padre

31-07-2023 11:22

L’amore per il calcio, la scelta di andare all’Inter di Simone Inzaghi e il conseguente no al Milan di Stefano Pioli. A raccontarsi è Marcus Thuram, protagonista di una lunga intervista sulle colonne della Gazzetta dello Sport, durante la quale ha tracciato un primissimo bilancio della sua esperienza nerazzurra, tornando sulla trattativa e su come si è conquistato un ruolo importante nel mondo dello sport più famoso al mondo.

Thuram, l’amore per il calcio

Per Thuram, un percorso nel calcio che inizia molto presto, anche grazie al papà Lilian, stella della nazionale francese e punto di riferimento di Parma e Juventus, prima, e del Barcellona, poi. Una figura, quella del padre, che avrebbe potuto rappresentare un macigno dinanzi ai palcoscenici più importanti, ma il classe ’97 è stato bravo a ritagliarsi il suo spazio con il passare delle stagioni e a conquistarsi la grande occasione in Serie A.

Io sono un innamorato del calcio – ha subito precisato alla Rosea -. Ogni volta che scendo in campo sono felice. E nella vita quando sei felice e fai quello che più ti piace al mondo, poi le cose finiscono per andare bene. E fai di tutto per farle andare bene. Il calcio è calcio ovunque, specie ad alti livelli. Ma qui in Italia, c'è più attenzione all'aspetto tattico. Lo sapevo già, ora lo sto toccando con mano.

Perché Thuram ha scelto l’Inter e non il Milan: il motivo

Lo scippo dell’Inter al Milan ha subito acceso la storica rivalità, prima ancora del via del campionato. Storia di un figlio d’arte, che arriva in Italia per vestire la maglia del club finalista dell’ultima Champions League, persa soltanto all’ultimo atto contro il Manchester City di Pep Guardiola. Un derby di mercato condizionato anche dai consigli e dall’esperienza del padre, come confermato dallo stesso Marcus nel corso dell’intervista concessa alla Gazzetta.

Avevamo diverse opzioni in mano, le abbiamo valutate tutte. Lui mi ha consigliato l’Inter toccando con mano. L’Inter e i suoi dirigenti mi sono stati molto vicini anche dopo l’infortunio, mi hanno consolato. Questa cosa non l’ho dimenticata. E così ora è stato naturale scegliere loro. Avere la possibilità di ricominciare quello che il destino mi aveva tolto due anni fa: incredibile.

La rabbia dei tifosi del Milan, però, non sembra preoccupare Thuram in vista del primo derby sul campo, in programma alla 4a giornata del calendario di Serie A.

Il Milan? Eh, i tifosi del Milan saranno arrabbiati con me… Ma pazienza! Ognuno fa le sue scelte, io so perché l’ho fatto. Non sono preoccupato dei fischi che mi arriveranno. Tanto è un derby, sarebbero arrivati in ogni caso.

Serie A 2023-24, quando si giocheranno i derby tra Inter e Milan

Una volta rientrate dalle rispettive tournée, le big del calcio italiano potranno finalmente riassaporare la tensione e l’adrenalina degli impegni ufficiali. Un anno importante soprattutto per i calciatori che vogliono centrare la qualificazione al prossimo Europeo, con la consapevolezza che il fitto calendario non farà sconti a nessuno dal punto di vista psico-fisico. In Serie A, il sorteggio ha voluto che il derby della Madonnina si giocasse a metà settembre, precisamente il 16 alle ore 18.00, in una fase sempre interlocutoria del campionato.

Il ritorno, complice l’asimmetria prevista dalla Lega Calcio, si disputerà il prossimo 21 aprile, in occasione del 33° turno, quando i punti peseranno decisamente di più, per la lotta Scudetto e in chiave Champions League. Il derby è già iniziato.