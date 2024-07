Juventus, dopo Thuram altri colpi: nasce la squadra di Giuntoli e Thiago Motta

Manca solo l'ufficialità per il figlio d'arte e il portiere Di Gregorio: i bianconeri accelerano per Koopmeiners, mentre si allontana Calafiori

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

La formazione dei sogni di Thiago Motta inizia a prendere forma. Con l’arrivo del tecnico italo-brasiliano, la Juventus ha ufficialmente iniziato un nuovo corso. L’apertura del mercato estivo segna l’inizio della costruzione del suo 4-2-3-1, con i primi tasselli che inizano a concretizzarsi. Già definiti i primi due innesti: Douglas Luiz e Khephren Thuram. Ora, si accelera per il tanto desiderato Koopmeiners. Nel frattempo, l’operazione per Calafiori rischia di sfumare, con il giovane giocatore sotto l’occhio di vari club esteri. Nella lista di Cristiano Giuntoli c’è anche Sancho del Manchester United. Riuscirà il dirigente toscano a portarli sotto la Mole?

Juventus: sfuma Calafiori, si accelera per Koopmeiners

La Juventus di Thiago Motta inizia a delinearsi gradualmente. Con l’arrivo ufficiale di Douglas Luiz, che ha firmato un contratto fino al 2029, ora si attende l’ufficializzazione di Khephren Thuram. Tutto fatto per il fratello di Marcus, attualmente all’Inter, e figlio di Lilian, che si trasferirà in bianconero dal Nizza per 20 milioni di euro e un contratto quinquennale. Si può considerare a tutti gli effetti un giocatore bianconero anche Michele Di Gregorio: il portiere del Monza si trasferirà a Torino con la formula del prestito.

Intanto, l’obiettivo per la Vecchia Signora resta sempre Koopmeiners: l’Atalanta chiede almeno 55 milioni più bonus, ma la Juventus potrebbe voler inserire Huijsen nella trattativa per dimezzare la spesa. Tuttavia, il classe ’05 è seguito da diversi club tedeschi e dal Paris Saint Germain.

Con i primi ritocchi a centrocampo completati, il focus si sposta ora sulla difesa e sul miglioramento delle corsie. Thiago Motta avrebbe voluto rinforzare il reparto arretrato con Calafiori, ma l’operazione si complica. Secondo il Corriere dello Sport, il Bologna vorrebbe trattenerlo un altro anno per poi rivenderlo a cifre elevate. Una prima valutazione è già stata fatta: 50 milioni di euro, di cui metà destinati al Basilea, precedente club di Calafiori. Intanto, il classe ’02 è finito nel mirino di alcuni club di Premier League, tra cui Arsenal, Chelsea, Liverpool e West Ham.

Per i terzini, Giuntoli tiene d’occhio Yan Couto, classe ’02 del Manchester City, e Mario Mitaj, di proprietà della Lokomotiv Mosca. Infine, per rinforzare l’attacco, c’è Sancho del Manchester United. In questo caso la Juventus ha due strade a disposizione per portarlo a Torino: la prima sarebbe la formula del prestito, la seconda è un possibile scambio con Federico Chiesa.

Juventus, la situazione del mercato in uscita

Thiago Motta ha un’idea chiara della Juventus del futuro. Ora, il focus si sposta sui giocatori che non faranno parte del progetto nella prossima stagione. I primi addii sono già certi: Kaio Jorge si trasferirà al Cruzeiro e Moise Kean alla Fiorentina. Anche Iling Junior e Barrenechea saluteranno, essendo inclusi nello scambio con l’Aston Villa per Douglas Luiz.

Resta incerta la situazione di Miretti, che potrebbe partire, e quella di Rabiot, il cui contratto è scaduto il 30 giugno e che non ha ancora risposto alla proposta di rinnovo. Nel frattempo, De Sciglio, fuori dai piani della Juventus, interessa al Monza.

Szczesny è in procinto di trasferirsi altrove, come anche Rugani. Stessa sorte per Arthur e McKennie. Kostic, reduce da un deludente Europeo con la Serbia, è nel mirino di Galatasaray e Fenerbahce. Spunta anche l’interesse del Besiktas su Milik. Infine, Weah, reduce dall’esperienza negativa in Copa America, potrebbe partire se dovesse arrivare un’offerta interessante.

Juventus, la formazione dei sogni

Inizia a definirsi il 4-2-3-1 di Thiago Motta. Stando agli obiettivi di mercato e agli acquisti già ufficializzati, c’è già una bozza di quella che potrà essere la formazione della prossima stagione sportiva. A difendere i pali ci sarà Michele Di Gregorio, arrivato dal Monza. Nel pacchetto arretrato ci saranno Cambiaso e Danilo sulle fasce, affiancati dai centrali Bremer e, forse, Calafiori. In caso di mancato arrivo del classe ’02, la Juve potrebbe puntare su Kiwior. A centrocampo, spazio ai nuovi acquisti Thuram e Douglas Luiz, mentre il reparto avanzato è da sogno, con Yildiz, Koopmeiners e Sancho a supporto del centravanti Vlahovic.