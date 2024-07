Juventus, l’affare Douglas Luiz è già un caso: perché nel comunicato non ci sono Iling e Barrenecha

La Juventus ha comunicato l’arrivo del centrocampista brasiliano Douglas Luiz ma la formula dell’affare con l’Aston Villa scatena i social e si ritorna a parlare di plusvalenze

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La Juventus fa sul serio. La società bianconera ha subito dato una scossa a questa sessione estiva di calciomercato della serie A con l’arrivo del centrocampista brasiliano Douglas Luiz dall’Aston Villa. Un colpo importante da mettere a disposizione di Thiago Motta nella prossima stagione. Ma c’è già chi solleva i primi dubbi e non di matrice tecnica.

Juventus, il comunicato per Douglas Luiz

L’ufficialità dell’operazione che porta Douglas Luiz alla Juventus è arrivata nella giornata di ieri con un comunicato della stessa società bianconera in cui si annuncia il raggiungimento dell’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo del centrocampista brasiliano a fronte di un corrispettivo di 50 milioni pagabili in 4 esercizi e degli oneri accessori di 1,5 milioni di euro. Per il giocatore un contratto di cinque anni fino al 30 giugno 2029.

Nessun riferimento a Iling e Barrenechea

Nel comunicato pubblicato dalla Juventus nella giornata di ieri non c’è nessun riferimento a Iling jr e a Barrenechea, i due giocatori inseriti dalla società bianconera e dal ds Cristiano Giuntoli come contropartita per arrivare al centrocampista brasiliano. L’annuncio effettuato nella giornata di ieri permette alla Vecchia Signora di inserire il costo di Douglas Luiz nel bilancio 2023/2024 mentre il resto dell’affare con l’Aston Villa e quindi la cessione dei due giovani giocatori per un costo di circa 22 milioni finirà nel prossimo esercizi. Espedienti tecnici che le società fanno sempre per motivi finanziari e di bilancio ma che ora finiscono sotto la lente di ingrandimento.

L’affare Douglas Luis è già un caso

Il caso “plusvalenze” resta un ricordo piuttosto vivido nella testa dei tifosi della Juventus che hanno sempre ritenuto di essere stati vittime di un accanimento da parte della Giustizia sportiva italiana. Ora la decisione di annunciare in questo modo l’acquisto di Douglas Luiz crea qualche preoccupazione: “Nessun accenno al passaggio di Iling e Barrenecha all’Aston Villa nel comunicato Juve. Palese tarocco per aggirare la regola sulle permute. Lo fanno tutti ma è una palese truffa per aggirare le norme sul fair play finanziario. Si può dire o si deve far finta di nulla?”. Un post che scatena la polemica dei tifosi della Juventus che ritengono il caso infondato. A rischiare paradossalmente potrebbe essere più l’Aston Villa in virtù delle regole della Premier League.