Juventus, Thiago Motta fa la lista degli epurati: ecco chi è sul mercato

Sette uomini fuori dal nuovo progetto bianconero. A Giuntoli l'arduo compito di piazzarli in giro cercando di ricavare quanto più possibile

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

C’è una nuova coppia nel calcio italiano e sta provando a far ritornare grande la Juventus. Chi sono? Thiago Motta e Cristiano Giuntoli chiamati a far splendere la Vecchia Signora dopo un triennio complicato sotto la guida di Massimiliano Allegri. La ricostruzione del team bianconero passa inevitabilmente anche dalle cessioni: nel gruppo non ci sono incedibili, ma c’è qualcuno che non rientra minimamente nei piani del nuovo allenatore e dovrà andare via nella speranza di ricavare il miglior bottino possibile.

Rivoluzione Juve: Motta a stretto contatto con Giuntoli

Da juventino Thiago Motta ha pronunciato soltanto un paio di parole riportate dal sito ufficiale del club. Diciamo che ad oggi nessuno lo ha visto o sentito, si dovrà attendere il suo ingresso alla Continassa per prendere atto della nuova realtà bianconera. Ma intanto il tecnico italo-brasiliano con chi deve ci sta parlando eccome: i contatti con Cristiano Giuntoli sono praticamente quotidiani. L’obiettivo è creare una squadra che assecondi in tutto e per tutto le idee dell’allenatore. Da Allegri a Motta sarà una vera e propria rivoluzione.

In attacco resta solo Vlahovic

L’allenatore ha consegnato al suo dirigente una lista degli epurati. Si tratta di 7 calciatori che non rientrano nei piani e ai quali andrà trovata quanto prima una destinazione. Il primo è già piazzato, perché anche se non c’è ancora l’ufficialità possiamo affermare che Moise Kean è un giocatore della Fiorentina. I bianconeri lo hanno ceduto a titolo definitivo per 13 milioni più bonus. Restando in attacco, anche Arek Milik è di troppo: l’infortunio ha rallentato un’uscita che ci sarà comunque. Dove lo si vedrà cammin facendo. Unico confermato: Vlahovic.

Gli altri partenti, l’elenco completo

Dal reparto offensivo ci dirigiamo poi verso gli altri. A centrocampo, ad esempio, dove McKennie resta chiaramente un esubero al pari del rientrante Arthur. Thiago Motta non sa che farsene neppure di Kostic, dal quale si conta di ricavare una decina di milioni col Crystal Palace potenziale club interessato. In difesa, invece, non sorprende che nell’elenco degli indesiderati ci sia De Sciglio che nell’ultima stagione ha racimolato solamente 1 presenza. Lascia più interdetti il nome di Rugani, fresco di rinnovo ma ugualmente candidato all’addio. Per ingaggi e condizioni non giocatori semplicissimi da piazzare ma in fondo Giuntoli è stato preso anche per questo.