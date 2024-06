Juve, Kimmich e 10 milioni per Chiesa: Giuntoli prepara il clamoroso scambio col Bayern. Kean alla Fiorentina

La clamorosa indiscrezione arriva dalla Germania e fa felici i tifosi della Vecchia Signora, pronti ad accogliere a braccia aperte il centrocampista tedesco

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Indiscrezione di calciomercato che ha del clamoroso quella che arriva in queste ore dalla Germania: Juventus e Bayern Monaco sarebbero, infatti, pronte a intavolare uno scambio che poterebbe Joshua Kimmich e Federico Chiesa a un incredibile scambio di casacca. Un’operazione con tanto di conguaglio da 10 milioni di euro in favore dei bianconeri.

L’indiscrezione non ha certo lasciato indifferenti i tifosi della Vecchia Signora, incapaci di trattenere l’entusiasmo sui social e pronti ad applaudire Cristiano Giuntoli in caso di fumata bianca. L’unico dubbio resta legato ai 19.5 milioni di euro a stagione percepiti dal centrocampista tedesco in Baviera. Un ingaggio decisamente fuori dalla portata delle casse bianconere. Casse in cui la sempre più possibile cessione di Moise Kean alla Fiorentina potrebbe portare una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Juve, prende corpo lo scambio Chiesa-Kimmich

Federico Chiesa al Bayern Monaco, dalla Germania insistono e rilanciano. Come rivelato dalla redazione tedesca di Sky Sport, i bavaresi sarebbero, infatti, pronti a mettere sul piatto il cartellino di Joshua Kimmich e 10 milioni di euro pur di accaparrarsi le prestazioni del laterale offensivo al centro di diverse voci di mercato che lo spingono sempre più lontano da Torino.

Kimmich e Chiesa, destini in bilico

Le certezze da cui prende corpo questa indiscrezione sono proprio legate alle posizioni in bilico dei due giocatori nei rispettivi club. Dopo 10 stagioni vissute da protagonista assoluto, con l’arrivo di Vincent Kompany in panchina, Kimmich rischia di vedere sensibilmente ridotto il proprio impiego nella prossima stagione. Anche per questo, il rinnovo al momento pare un miraggio. Un’eventualità, quella del mancato accordo che, a un anno dalla scadenza, obbliga di fatto il Bayern a cercare una soluzione per scongiurare una partenza a zero tra 12 mesi.

Soluzione che potrebbe rispondere al nome di Federico Chiesa, anche lui in scadenza nel 2025, e profilo apprezzato dal Bayern. Se a ciò si mette in conto che la Juventus non sembra certamente disposta ad alzare le barricate, anzi, il quadro è completo. L’ex Fiorentina non è, infatti, intoccabile, anzi, e sarebbe tra gli indiziati a partire per dare slancio alla Juve post Allegri.

Kimmich, che colpo per Thiago Motta

Di certo, se confermata, la proposta del Bayern permetterebbe a Giuntoli di non decurtare il valore di Chiesa. Portando, al contempo qualche milione nelle casse bianconere e, soprattutto, garantendo a Thiago Motta un centrocampista di caratura internazionale, capace di dare la svolta a un reparto che, al momento, resta un cantiere aperto.

Tra l’arrivo di Douglas Luiz, l’incertezza attorno ad Adrien Rabiot, le difficoltà di accelerare con l’Atalanta per Teun Koopmeiners e la stuzzicante idea Khéphren Thuram, la situazione è in divenire e uno come Kimmich potrebbe risolvere diversi problemi, senza contare che all’occorrenza Motta si troverebbe un giocatore schierabile anche sulla linea dei difensori o come esterno.

Kean si avvicina alla Fiorentina

Intanto, sembra aver subito un’importate accelerata la trattativa che poterebbe Moise Kean alla Fiorentina. Saltata la cessione all’Atletico Madrid durante l’ultima sessione di mercato, l’attaccante azzurro resta in uscita e sembra aver trovato nella Viola la giusta piazza in cui rilanciarsi. D’altronde, Raffaele Palladino lo avrebbe già voluto a Monza. La trattativa procede e la distanza tra domanda (15-20 milioni) e offerta (10 milioni) non pare così impossibile da limare.

Kimmich, la reazione dei tifosi bianconeri

Sui social, i tifosi della Vecchia Signora sono letteralmente scatenati. C’è chi scrive: “Immaginate, pur puro caso, se il candidato alla fascia destra fosse Kimmich e non Di Lorenzo. Immaginate, eventualmente, con che materiale fare la statua a quel pezzo di Juventino di Giuntoli“, o ancora: “Se Giuntoli prende Kimmich bisogna dargli la stella allo Stadium“, “Se a Giuntoli riesce una roba del genere lo arrestano. Ma possibile che Kimmich sia diventato merce di scambio per il Bayern? Per me è un top player“, “Diamoglieli noi 10 per Kimmich e chiudiamo subito“.

Non manca, però, chi manifesta più di un dubbio sulla fattibilità dell’operazione. A spaventare è, infatti, l’ingaggio da 19 milioni e mezzo percepito da Kimmich al Bayern. “Il Bayern sono sicuro lo farebbe ma Kimmich ha un ingaggio improponibile non accetterà mai gli 8/8,5 al massimo che gli potrebbe offrire la Juve”, scrive qualcuno, oppure: “Lo stipendio chi lo paga ..!!”, “Mi sa che il suo stipendio sia leggermente fuori portata….“.