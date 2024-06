Juventus, Chiesa si confessa ma i tifosi lo scaricano: vattene al Bayern Monaco

L'attaccante intervistato da France Football: "Mi piace molto giocare con Vlahovic, è un giocatore eccezionale ed è un grande amico, sono tornato ai livelli di prima dell'infortunio". Ma il web bianconero si scatena e chiede la cessione

“Sono cresciuto con il pallone, guardando mio padre giocare e indossando le maglie che collezionava. Quanto giocava a Parma, Buffon è venuto a casa nostra e mi ha spaventato. Era un ragazzone massiccio, con quello sguardo e i capelli ritti. Non lo conoscevo, avevo paura di lui e mi sono messo a piangere”. Sono state le parole dell’attaccante della Juventus e della Nazionale azzurra Federico Chiesa a France Football.

Chiesa: sono al livello del pre-infortunio

“Non mi hai mai pesato essere un figlio d’arte, il nome non è mai stato un fardello per me. Io avevo il sogno di arrivare in Serie A e ci sono arrivato anche ai giusti e preziosi consigli di un papà calciatore”. Chiesa ha poi aggiunto: “Mi piace molto giocare con Vlahovic, è un giocatore eccezionale ed è un grande amico. Mi è piaciuto giocare con Ronaldo, Dybala, Muriel, Saponara e Ilicic. E poi Franck Ribery: mamma mia che giocatore”. E sul suo stato di forma ha precisato: “L’infortunio ha rallentato la mia carriera, ma mi ha insegnato tanto. Prima probabilmente ero un giocatore più istintivo, più impulsivo, e forse il mio gioco è cambiato un po’, ma non la mia velocità. Adesso sono tornato molto vicino al livello in cui ero prima dell’infortunio”.

I tifosi della Juventus scaricano Chiesa

In questi ultimi giorni non si fa che parlare del suo futuro: il rinnovo con la Juventus non è mai arrivato, di conseguenza è facile pensare che il giocatore lascerà i bianconeri che naturalmente non vorranno perderlo a zero. Eppure, il tifo bianconero sul web è tutt’altro che incline a farlo restare a Torino, come dice Denis: “dai vattene che sei un egoista e basta ormai!!!”. E Domenico è impietoso: “Dopo tre anni. Quanti gol hai fatto in tre anni ? Un milione a gol ? E vuoi l’aumento….”. Vito allo stesso modo aggiunge: “Chiesa fai quello che vuoi, noi abbiamo vinto anche senza di te e vinceremo ancora anche quando non ci sarai più tu...buona fortuna“.

Chiesa, ipotesi Bayern Monaco: il web lo ha già venduto

Anche Pasquale non ha dubbi: “Non è un giocatore importante per la Juve. Dopo l’infortunio non si è più ripreso”. L’ipotesi di un passaggio al Bayern Monaco, inoltre, ha scatenato ulteriormente il tifo bianconero, che vede nel passaggio in Bundesliga un modo per monetizzare sulla sua cessione (si parla di almeno 30 milioni) senza rinforzare una diretta rivale in serie A. Federico è concorde sulla cessione: “Tre partite buone in una stagione”. Come Davide: “A queste cifre è un affare”. Anche Alessio la vede così: “Meglio all’ estero che in Italia, meglio la Premier per lui però”. Daniele concorda: “Fin troppi …è troppo fragile“. E Paolo mette la parola fine: “Giocatore ampiamente sopravvalutato da un calcio sempre più povero”.

