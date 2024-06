Juventus, la foto di Douglas Costa per annunciare Luiz? Il post diventa virale mentre Arthur prepara le valigie

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La Juventus cambia strategia almeno dal punto di vista dei social media. La società bianconera potrebbe infatti aver annunciato l’arrivo di Douglas Luiz in maniera decisamente insolita. Il condizionale è ancora d’obbligo ma tutto lascia pensare che sia arrivato il momento dell’ufficialità per il centrocampista brasiliano proveniente dall’Aston Villa.

Il post con la foto di Douglas Costa

Basta un post pubblicato nel primo pomeriggio per scatenare i tifosi della Juventus in attesa spasmodica di notizie di mercato. Sembra, almeno all’apparenza, un post celebrativo di un giocatore che ha fatto la storia recente del club bianconero ma i dettagli sono decisamente importanti. La Juve ha postato su Instagram una foto di Douglas Costa e nella descrizione quel Costa finisce tra virgolette. Tanto basta ai tifosi per pensare che si tratti di qualcosa di più e che in realtà si tratti dell’annuncio ufficiale per l’arrivo di Douglas Luiz, uno dei colpi più importanti messi a segno da Cristiano Giuntoli.

I tifosi della Juve impazziscono sui social

C’è chi interpreta il post come un saluto al brasiliano Costa che ha chiuso la sa esperienza con la Juventus: “Potenzialmente il più forte che abbiamo avuto negli ultimi 10 anni, peccato gli infortuni”, come Michele. E c’è chi invece ci vede un indizio di mercato importante: “La Juve ha cambiato social media manager? Il livello ultimamente è sublime”, si legge nei tanti messaggi a corredo del post. E c’è chi guarda già avanti. “Mi aspetto il prossimo posto: Thuram (il figlio sano)”.

Arthur verso l’addio

Ma per un brasiliano che sembra destinato a vestire molto presto la maglia della Juventus, ce n’è un altro che sembra invece avere le valigie pronte per lasciarla. Si tratta di Arthur, ultima stagione con la Fiorentina, che non sembra rientrare nei piani del nuovo tecnico bianconero Thiago Motta come annunciato dallo stesso procuratore del giocatore: “Non rientra nei piani della Juventus e questo è un dato di fatto pubblico. Ci stiamo dando da fare per trovare la soluzione migliore dopo una brillantissima stagione con la Fiorentina dove Arthur ha dato prova delle sue qualità. Stiamo parlando con vari club e ci saranno novità nelle prossime settimane”.