Diretta live calciomercato mercoledì 3 luglio: Juve, è asta per Calafiori. Inter corre ai ripari, Pioli in Arabia

Se Victor Osimhen, come pare, lascerà Napoli per la Premier o per una allettante offerta proveniente dall’Arabia (probabilità bassa che sia gradita), Antonio Conte ha già in mente il suo sostituto. Si tratta, e lo sappiamo, di Romelu Lukaku: l’attaccante belga, in uscita dalla Roma, è seguito anche dal Milan che dalla sua ha il fattore tempo. Se De Laurentiis dovesse temporeggiare, il club rossonero potrebbe approfittarne avendo già ottimi rapporti con il Chelsea che non intende svendere il cartellino del giocatore.