Claudio Lotito vuole un indennizzo tra i 4 e i 5 milioni per lasciare libero Ciro Immobile e lascirlo andare in Turchia. Il presidente della Lazio vuole questa cifra da parte del Besiktas che ha avanzato l’offerta accettata dall’attaccante biancoceleste, ultimo di una lista di partenti. I contratti sono arrivati, l’accordo con il giocatore c’è ma non ancora il sì del numero uno laziale.