Il Napoli fa chiarezza sul caso Di Lorenzo e annuncia l’ingaggio di Spinazzola

Due tweet dedicati a Conte da parte della società azzurra: “Tutto chiarito col capitano, sarà perno della squadra per anni”. Ufficiale sul web l’arrivo dell’ex esterno della Roma

Giornata piena sui social per il Napoli, con due tweet che faranno di certo la felicità di Antonio Conte: dopo aver annunciato l’ingaggio di Leonardo Spinazzola, il club azzurro ha pubblicato un comunicato per ribadire la permanenza di Giovanni Di Lorenzo.

Napoli, due tweet dedicati a Conte

Altro che cantare, Napoli twitta. Due i post della società partenopea che oggi hanno attirato l’attenzione di stampa e tifosi riguardanti altrettanti giocatori particolarmente cari al nuovo allenatore Antonio Conte: Giovanni Di Lorenzo e Leonardo Spinazzola. Poco fa, infatti, il Napoli ha annunciato di aver risolto ogni problema col suo capitano, destinato a restare in azzurro ancora a lungo.

Napoli chiude il caso Di Lorenzo: “Sarà capitano per molti anni”

“Il Calcio Napoli legge su alcuni organi di stampa che servirebbe ancora un chiarimento tra la società e Giovanni Di Lorenzo”, si legge nel comunicato via social del Napoli, che fa riferimento alla notizia lanciata da Sportmediaset e Tuttosport secondo cui i rapporti tra la società e il giocatore non siano stati ancora completamente ricuciti.

“Evidentemente, tali organi di stampa sono disinformati – afferma il Napoli – poiché il ‘chiarimento’ tra la società e il Capitano è avvenuto positivamente già da alcune settimane. È chiaro, quindi, che Di Lorenzo è e sarà ancora per molti anni il Capitano e perno centrale del Calcio Napoli”. Come chiesto da Conte, dunque, secondo la società il caso Di Lorenzo è da ritenersi definitivamente chiuso.

Napoli, annunciato l’ingaggio di Spinazzola

In precedenza, il Napoli aveva dedicato un altro tweet a Leonardo Spinazzola, annunciandone l’ingaggio in via ufficiale. “Leonardo è orgoglioso di essere uno di noi”, ha scritto il Napoli nel post, allegando la foto in maglia azzurra del 31enne ex esterno della Roma, ingaggiato a parametro zero dal d.s. Giovanni Manna. “Benvenuto Leonardo!”, ha twittato invece Aurelio De Laurentiis dal suo profilo.

Spinazzola arriva al Napoli su espressa richiesta di Conte, che lo ha indicato al club come rinforzo ideale per la corsia sinistra. L’esterno ha sottoscritto un contratto biennale da 1,8 milioni di euro.