Napoli, altro che Lukaku: in Portogallo sicuri, Gyokeres la prima scelta per il post Osimhen

I media lusitani rilanciano l’interesse del club di De Laurentiis per lo svedese dello Sporting, ritenuto il sostituto ideale del nigeriano: i partenopei avrebbero pronta un’offerta da 70 milioni

Romelu Lukaku sarebbe solo il piano B del Napoli per il sostituto di Victor Osimhen: questa la tesi che emerge in seguito alle notizie provenienti dal Portogallo, dove i media vicini allo Sporting raccontano di un interesse ancora molto forte degli azzurri per lo svedese Viktor Gyokeres.

Napoli, Osimhen al raduno con Conte

Victor Osimhen è stato il primo giocatore del Napoli ad arrivare oggi al ritiro di Castelvolturno, ma sul futuro del nigeriano restano ancora parecchie nubi: il suo addio era dato per scontato fino a qualche mese fa, ma una volta aperto il mercato nessuno ha ancora bussato alla porta di Aurelio De Laurentiis. La clausola da 130 milioni di euro spaventa, intanto secondo quanto riferito da Sky Sport Osimhen sarebbe anche lieto di restare a Napoli per lavorare con Antonio Conte.

Napoli, non solo Lukaku per sostituire Osimhen

Meno felice, forse, sarebbe Aurelio De Laurentiis, che aveva pianificato di liberarsi già questa estate del maxi-ingaggio da 10 milioni di euro netti – il più alto nella storia del Napoli – concesso ad Osimhen col rinnovo di contratto firmato qualche mese fa. La dirigenza azzurra resta comunque ottimista riguardo alla cessione di Osimhen e continua a lavorare per il suo successore: i media italiani continuano a indicare Romelu Lukaku come la prima scelta del Napoli per il post-Osimhen, ma dal Portogallo oggi è arrivata una notizia contraddittoria da questo punto di vista.

Dal Portogallo: Napoli ancora interessato a Gyokeres

CNN Portugal ha infatti riferito che l’interesse del Napoli per Viktor Gyokeres è tutt’altro che sopito. Il centravanti svedese, che con 29 gol ha trascinato lo Sporting alla vittoria del titolo di campione di Portogallo, sarebbe ancora nel mirino del club azzurro, che sognerebbe di portarlo in serie A e di piazzarlo al centro dell’attacco della squadra di Antonio Conte.

Non solo, i media lusitani raccontano anche che il Napoli avrebbe pronta un’offerta da 70 milioni di euro per Gyokeres: una cifra alta, anche se non sufficiente a pagare la clausola rescissoria da 100 milioni di euro presente nel contratto dello svedese, ma che potrebbe essere accompagnata dal cartellino di qualche giocatore che potrebbe interessare allo Sporting (Mario Rui, Giovanni Simeone). Insomma dopo l’addio di Osimhen le mosse future degli azzurri potrebbero risultare meno scontate di quanto raccontato finora.