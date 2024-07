Napoli, Lukaku firma triennale per 8 milioni: l’annuncio di Bargiggia scatena i tifosi

L'esperto di mercato sgancia la bomba (con tanto di tag sbagliato) assicurando che per il belga in azzurro è tutto fatto ma i fan sono scettici

È fatta per Lukaku al Napoli, almeno secondo Paolo Bargiggia. Il noto giornalista esperto di calciomercato ha annunciato sui social che il club partenopeo ha chiuso per il gigante belga, scatenando i tifosi di fede azzurra.

Napoli-Lukaku sì: l’annuncio (con errore) di Bargiggia

Nella serata di ieri, poco prima della 23:00, l’annuncio a sorpresa di Bargiggia: “Il Napoli ha chiuso col Chelsea per Lukaku: 30 milioni più 10 di bonus agli inglesi. Otto netti per 3 anni più opzione al giocatore che sta già cercando casa a Napoli”. Nel twittare la bomba di mercato il giornalista ha sbagliato il tag: non ha infatti associato il profilo social ufficiale di Big Rom, ma quello di un tifoso del Milan fan dell’ex centravanti di Inter e Roma. Al di là di questo piccolo errore, resta la portata di una notizia che, se confermata, farebbe senza alcun dubbio felice Antonio Conte. E non solo, perché – si sa – l’arrivo di Lukaku è legato alla cessione di Osimhen. Dunque, il Napoli ha già piazzato il negeriano a un acquirente misterioso?

Lukaku al Napoli: tifosi partenopei scettici sull’operazione

Al tweet di Bargiggia hanno fatto seguito i numerosi commenti dei tifosi del Napoli, per niente convinti dell’operazione, almeno non a queste cifre. “8 netti per 3 anni. Osimhen ne prende 10 e ha firmato prima che togliessero il decreto crescita. Lukaku costerebbe 3 in più all’anno” scrive Uzimè. “Sì, Adl sta dando 40 milioni al Chelsea per un 31enne” aggiunge Angelo. Sulla stessa lunghezza d’onda un altro utente: “Con tutto il rispetto, Adl non pagherebbe mai uno stipendio annuo da 8 milioni (+3 di bonus) nemmeno a Mbappé, figuriamoci a un 31enne in parabola discendente”. “Non ci credo manco se domani fa le visite mediche” afferma Antonio. “Non li dà nemmeno a Kvara 8 milioni, non penso li diano a Lukaku” sostiene Leandro. “Se fosse vero vuol dire che la fine del mondo è vicina” chiosa Antonio.

E i tifosi si scatenano anche per il tag sbagliato di Lukaku

Bargiggia ha fatto scatenare i tifosi non solo per l’annuncio di mercato, ma anche per il tag sbagliato di Lukaku. “20mln + 10 di bonus al Chelsea e 8 lordi al calciatore. se non mi credi ..tagga il vero Lukaku, che non è quello che hai taggato tu” punzecchia Tommy. “Ma chi hai taggato?” domanda Chipperfield. Sono diversi gli utenti della resa che lo hanno preso di mira per l’errore commesso, tanto da spingere ‘il polemizzatore’ a sentenziare: “Ti hanno hackerato l’account”.