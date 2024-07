Napoli cambia logo e scompare l'azzurro, dopo rivoluzione dei tifosi la retromarcia del club

Il rebranding dei partenopei scatena la bufera sui social, la società costretta a modificare tutto dopo le proteste per l'assenza del colore azzurro

Il Napoli si rifà il look: comunicato in Lega il cambio del logo, simbolo evidente anche di una ripartenza totale dopo un anno da dimenticare ma la novità annunciata sui social scatena la rabbia dei tifosi più tradizionalisti ed obbliga il club a un repentino dietrofront. Già oggi probabilmente arriverà una nuova versione del brand che terrà conto delle richieste dei fan.

Il nuovo logo del Napoli senza l’azzurro

Nei giorni scorsi il Napoli ha inviato in Lega il nuovo logo che avrebbe utilizzato per la stagione: un modello più pulito e con le sole linee utilizzate in diversi colori a seconda dell’applicazione e dello sfondo. La novità grossa è in particolare nei colori. Lo stemma rimane lo stesso, ma i colori all’interno cambiano: addio all’azzurro, colore predominante della storia del club, e dentro il bianco che fa da sfondo alla “N” e ai cerchi di cornice, che passano a un blu più scuro. Una scelta meno tradizionale, ma che volge a un idea minimal per il brand Napoli.

La rivolta dei tifosi sul web

L’annuncio è stato dato sul profilo ufficiale X del club, con la scritta “stay tuned” ma la reazione dei tifosi sui social è stata veemente. Non digerito l’addio all’azzurro e fioccano i commenti: “La vecchia versione è praticamente scomparsa dalla comunicazione del club e anche sul sito della lega calcio. Noi siamo AZZURRI non bianchi e blu!! Logo bocciato” e poi: “ora levate l’asinello, pulcinella, la moka di Starace e le altre mediocrità da mezzo”.

Il web è scatenato: “Ok il rebranding, ok la modernità, ok il logo adattabile, ma il Napoli è azzurro non blu. La base dovrebbe essere una N bianca in campo azzurro, non blu in campo bianco” e ancora: “Una tragedia graficamente quello blu e bianco, di impatto debole, ma chi l’ha pensato, la circonferenza più piccola è troppo sottile. Brutto”, oppure: “diamo spazio all’azzurro, no sfondo bianco o blu scuro”.

C’è chi scrive: “Cioè voi pensate a cambiare logo anziché comprare calciatori” e poi: “Senza l’azzurro fa pena” e anche: “Noi siamo azzurri. È il nostro colore identitario” e ancora: “Ma che ci azzecca ‘sto blu scuro?”, oppure: “Ma perché dovete cambiare il logo azzurro che è STUPENDO!?” e anche: “Non ho veramente più parole per questa società. Anziché fare un rebranding vero, facciamo queste cose che vanno contro la nostra storia” e infine: “Comunque lo potremmo pure fare un rebranding serio come hanno fatto altre società negli scorsi anni. Logo antico e minimale”.

La retromarcia del Napoli

Il Napoli non è rimasto indifferente alle proteste dei tifosi. Dopo una rapida riunione la società sembra intenzionata a cambiare ancora, per proporre un logo più vicino alle esigenze dei fan. Dovrebbe ricomparire una banda azzurra, già in giornata la variazione dovrebbe essere ufficializzata.