Inter, sfida al Napoli per Buongiorno ma è decisiva la cessione di De Vrij: a dare una mano ci pensa Pioli

L’Inter si è messa sulle tracce del difensore del Torino, Buongiorno, da tempo nel mirino del Napoli. Ma prima deve fare un movimento in uscita e l’ex tecnico del Milan corre in soccorso

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’Inter ci prova e il Napoli è avvisato. Il mercato è cominciato ufficialmente solo da pochi giorni e già si prospetta il primo grande intrigo tutto italiano: al centro del contendere ci finisce il difensore del Torino, Buongiorno, ma i protagonisti potrebbero diventare tanti e inaspettati in questa “faida”.

Inter, le parole di Beppe Riso su Buongiorno

Da giorni si parla di un accordo ormai pronto tra il Napoli e Alessandro Buongiorno. Gli esperti di mercato hanno più volte rivelato che il difensore del Torino e della nazionale italiana era il primo obiettivo della difesa per il neo tecnico partenopeo Antonio Conte. E i dirigenti partenopei si sono messi subito al lavoro con l’entourage del giocatore per trovare una soluzione.

Nonostante ci fosse ancora da convincere Urbano Cairo (cosa per nulla semplice, ndr), i tifosi del Napoli erano ormai fiduciosi del buon esito della trattativa ma a raffreddare tutto ci hanno pensato le parole del procuratore del giocatore Beppe Riso, che oggi era nella sede dell’Inter: “Buongiorno al Napoli? Pensavo Buongiorno all’Inter – ha detto scherzando ai microfoni – Ne abbiamo parlato anche con i nerazzurri, due battute, un po’ di chiacchiere”. Ma tanto è bastato per aprire la trattativa.

Inter: De Vrij il possibile sacrificato

L’Inter però vuole operare nel rispetto dei dettami del bilancio e per questo motivo prima bisogna pensare anche alle cessioni. L’acquisto di un giocatore come Buongiorno sarebbe piuttosto oneroso per le casse del club nerazzurro visto che si parla di una richiesta di 40 milioni da parte del Torino e bisogna liberare spazio anche sul fronte stipendi. Il giocatore che i nerazzurri potrebbero sacrificare per arrivare al difensore potrebbe Stefan De Vrij: il 32enne che è sempre stata una pedina importante per Simone Inzaghi potrebbe finire nella lista dei partenti.

Inter, in soccorso arriva…Pioli

A dare una mano all’Inter per questa trattativa di mercato ci potrebbe essere un alleato molto particolare: Stefano Pioli. Da giorni infatti l’Al-Ittihad ha dimostrato il suo interesse per il difensore olandese con Stefano Pioli, nuovo tecnico della squadra araba, che conosce molto bene il giocatore e che avrebbe espresso la volontà di averlo nella sua rosa. Ovviamente l’ironia della cosa non sfugge ai social con l’ex tecnico del Milan che si troverebbe in maniera anche più inconsapevole a fare un favore alla rivale cittadina: “Forza Pioli – scrive Hussam – ora potrebbe fare una trattativa anche per Correa e Arnautovic”. E ancora: “Allora è fatta, Stefanone è più interista di me e si narra che si sia già tatuato la seconda stella”.