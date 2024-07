Pioli va in Arabia: il derby con Kessiè scatena l'ironia dei tifosi del Milan

Il tecnico riparte dalla Saudi League: firmerà un triennale con l'Al Ittihad e allenerà Kessiè e Benzema dopo flop Espirito Santo e Gallardo

Continua l’esodo degli italiani in Saudi League. Dopo il divorzio col Milan Stefano Pioli lascia la serie A e vola in Arabia, dove sarà ‘costretto’ a parlare ancora francese passando da Giroud (più Theo e Maignan) a Karim Benzema. E’ arrivata l’indiscrezione sulla fumata bianca dell’esito dell’incontro tra l’ex allenatore del Milan e l’Al Ittihad, si attende solo l’ufficialità. Il club di Jeddah, reduce da una stagione disastrosa che ha visto l’esonero di Nuno Espirito Santo e Marcelo Gallardo, riparte da Pioli che al momento diventa il primo italiano a guidare un club di Saudi League. Che possa fare da apripista ad Allegri ed altri chissà, intanto i tifosi milanisti stanno già scatenando una bufera sui social.

Saudi League, Stefano Pioli nuovo allenatore dell’Al Ittihad

L’Al Ittihad ha ufficialmente annunciato – tramite i propri canali social – la separazione da Marcelo Gallardo dopo una stagione senza trofei e ricca di risultati deludenti. Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, è pronto a subentrare dopo un più che breve ‘periodo di riflessione’. Il tecnico emiliano ha accettato l’offerta del club saudita, la firma è attesa nelle prossime ore.

Le ‘difficoltà’ di Pioli ad allenare l’Al Ittihad in Arabia

L’ex tecnico del Milan, reduce da uno scudetto vinto nel 2022, riparte dalla Saudi League ma ad attenderlo non saranno poche le difficoltà. Il club saudita, della parte orientale di Jeddah, è reduce da un anno in stile ‘Napoli campione di Italia’: dalla vittoria del titolo al tracollo totale nella stagione seguente. Dopo un quinto posto stentato, senza alcuna concorrenza delle squadre nella parte medio-bassa della classifica, l’Al Ittihad ha fallito tutti gli obiettivi stagionali, ha perso tutte le finali possibili e non si è qualificata alla Champions asiatica.

Karim Benzema, mai protagonista nel corso della stagione con l’Al Ittihad, ha fatto prima ‘cacciare’ il tecnico Nuno Espirito Santo e poi ha avuto dissapori continui anche con il nuovo tecnico Marcelo Gallardo che è stato costretto a mettere il francese fuori rosa per circa un mese.

Pioli in Arabia: i tifosi milanisti scatenano bufera social

I tifosi rossoneri stentano a credere alla notizia di Pioli in Arabia: “Dopo il Milan, dovrà trovarsi un nuovo lavoro” STIPENDI LORDI Thiago Motta: 7mln Inzaghi: 10mln Ancelotti: 11mln Allegri: 13mln PIOLI: 20+mln HA VINTO LUI.” E ancora: “Stefano Pioli sarà, tra qualche giorno, uno degli allenatori italiani più pagati al mondo. Maestro insegnami come anche dai fallimenti totali sia possibile cadere sempre in piedi. Non si placano i rossoneri: “I macachi sfottono Pioli che va in Arabia a papparsi soldi che loro non vedranno neanche vivendo 20 vite consecutive.”

E infine: “Pioli comunque a parte i meme miracolato vero, deve gli ultimi 5 anni di vita e il 90% del suo patrimonio considerando quello che prenderà in Arabia al rifiuto di Spalletti che voleva che l’Inter gli pagasse la buonuscita. Esempio di sliding door pazzesco. La vita è anche culo.”

Pioli ritroverà l’Inter in amichevole con l’Al Ittihad

Destino o scherzo della sorte? L’ex tecnico rossonero riaffronterà l’Inter, ma questa volta in amichevole e alla guida del suo nuovo Al Ittihad: “Ho veramente paura di quello che può succedere sopra questo social se Pioli vince subito l’amichevole contro l’Inter”. E ancora: “Pensate se ora Pioli dovesse riperdere in amichevole contro l’Inter, sarebbe record assoluto di sconfitte…” E infine c’è anche chi pensa allo scontro Pioli-Kessié: “Sai che risate ora che Pioli perde il primo derby contro l’Al Ahli di Kessié…”