Calendario Serie A, clamorosa gaffe di Ciro Ferrara. Vieri: "Inter-Milan? Sarà subito polemica"

Il presidente della Lega Serie A Casini: "Per il calcio italiano servirebbe un piano Mattei". L'ex attaccante: "Inter parte favorita anche quest'anno"

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

È stato il giorno del sorteggio del calendario di Serie A 2024/25. Iniziato ufficialmente il countdown per l’inizio del nuovo campionato, che partirà nel weekend del 17 e 18 agosto. All’evento, andato in scena presso l’auditorium Multimediale di RDS a Roma, hanno preso parte i vertici della Lega Serie A, il presidente Casini e l’a.d. De Siervo, insieme all’head of competitions Butti. Presenti anche gli ambassador della massima Serie, Christian Vieri e Ciro Ferrara, che hanno commentato in diretta gli accoppiamenti.

Presidente Lega Serie A, Casini: “Calendario migliorato”

Il presidente della Lega Serie A è intervenuto nel corso del sorteggio dei calendari per il prossimo campionato: “Per il calcio italiano servirebbe un piano Mattei. Calendario? Negli ultimi anni siamo migliorati molto per quanto riguarda la programmazione anche mutando le finestra dalla Premier League, scandendo con anticipo le giornate. Oggi è una giornata che gli italiani aspettano per programmare la propria vita”. In seguito, sguardo alla nuova partnership con Eni: “Siamo orgogliosi. Il calcio italiano punta alla sostenibilità ambientale che grazie a Eni contiamo di poter sviluppare in futuro”.

Bobo Vieri: “Inter favorita. Yildiz calciatore rivelazione”

Presenti al sorteggio del calendario gli ambassador della Serie A, Bobo Vieri e Ciro Ferrara. L’ex attaccante ha commentato la prima sfida dell’Inter, che sarà in trasferta contro il Genoa: “L’anno scorso l’Inter ha disputato un campionato meraviglioso e parte da favorita anche quest’anno, dove dovrà confermarsi. È subito una partita difficile, ci sarà da battagliare”. Uno sguardo anche al Milan: “Fonseca è un grande tecnico, tutti i milanisti aspettano il colpo centravanti”.

E riguardo il derby in programma nella quinta giornata: “Chi perde verrà subito travolto dalle polemiche. Si prevede grande spettacolo, tutto il mondo guarderà questa partita e San Siro sarà sold-out. Giocare al Meazza è il sogno di ogni giocatore”. Su Torino e Fiorentina: “L’obiettivo dei granata è quello di rimanere in Serie A, mentre i gigliati, dopo tre finali in due anni, è arrivato Palladino. Proverà a giocare un bel calcio e di fare meglio dell’anno prima. Venezia? Si deve salvare”.

Vieri si è espresso sul ritorno del Bologna in Champions League: “Motta ha fatto un lavoro incredibile”. Sull’Atalanta: “Non mi soprende. È una squadra che può vincere lo scudetto, l’Europa League. In Champions sarà difficile giocare contro di loro”. Chi sarà il calciatore rivelazione: “Yildiz”. Infine, chi vincerà la Serie A: “Non voglio portare rogna a nessuno”, dice scherzosamente.

Ciro Ferrara: “Obiettivo Napoli è tornare in Europa”

Ciro Ferrara ha parlato della Juventus, che debutterà contro il Como: “Le aspettative della Juve sono alte perché Thiago Motta è un allenatore che ha fatto vedere un gran calcio a Bologna. Tutti sappiamo quanto sia importante per i bianconeri tornare a certi livelli. Non è un compito semplice, bisogna subito dare un’impronta alla squadra”. Riguardo il Napoli: “Conte vuole vincere, come tutti gli allenatori. De Laurentiis non poteva fare scelta migliore. Il primo obiettivo per lui sarà riportare la squadra in Europa”.

Il derby tra Roma e Lazio, invece, andrà in scena nella diciannovesima giornata: “Credo che l’obiettivo di entrambe sia quello di cercare in tutti i modi di stare all’interno della Champions League, ma c’è ancora tanto da lavorare probabilmente”. Sulla sfida Napoli-Juve: “È sempre stata la sfida dell’anno, che ai miei tempi era la gara che ti permetteva di salvare la stagione. Poi abbiamo capito che non bastava vincere solo contro i bianconeri per raggiungere determinati obiettivi. Negli anni di Maradona ci siamo tolti grandi soddisfazioni”.

Ciro Ferrara si è espresso anche sul ritorno del Parma in Serie A: “È una squadra molto organizzata, aggressiva. Sarà un bel vedere, voglio cercare di capire e immaginare cosa Pecchia possa dare a questa squadra in Serie A, ma ha tutte le qualità per far bene”. Parole anche sull’Atalanta: “Non è più una sorpresa. Gasperini è da nove anni su quella panchina e credo in Italia sia un record”. Sul Bologna: “Ha disputato una grandissima stagione, però l’asticella ora si è alzata e ora tutti si aspettano grandissime cose”. E riguardo la domanda sul calciatore rivelazione: “Calafiori“.

L’ex difensore del Napoli, in seguito, è stato protagonista di una gaffe rispondendo a una domanda su D’Aversa come allenatore del Verona: ““L’anno scorso, a metà stagione, il club ha avuto un momento molto difficile, ma Baroni ha fatto un ottimo lavoro e ha salvato la squadra. D’Aversa ha una grande possibilità di confrontarsi ancora una volta in Serie A. La squadra cercherà in tutti i modi di salvarsi”. Dimenticando, però, che il tecnico classe ’75, siederà sulla panchina dell’Empoli.