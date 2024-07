Serie A, calendari: il derby Roma-Lazio all'ultima giornata di andata

Nata la nuova serie A. Tutte le giornate, date, gli orari, i turni infrasettimanali, le pause per la nazionale e le novità per le ultimi due turni

Il via il 17 agosto con i primi anticipi, la chiusura il 25 maggio, un solo turno infrasettimanale, quattro soste e contemporaneità per le ultime due giornate. Il calendario di serie A è stato sorteggiato oggi presso l’Auditorium di Roma di Rds. Prevista alternanza assoluta degli incontri in casa e in trasferta per le seguenti coppie di Società: Inter-Milan, Lazio-Roma, Juventus-Torino, Empoli-Fiorentina. Asimmetria: anche nella stagione sportiva 2024/2025 la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria; l’obiettivo principale raggiunto attraverso il calendario asimmetrico è di rispettare un sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, al crescente numero di gare delle competizioni europee, agli eventi locali e alle esigenze dei Club, cercando di massimizzare l’audience televisiva e l’affluenza negli stadi.

La prima giornata

Si parte con i campioni d’Italia dell’Inter a Marassi col Genoa e con Juve-Como. Questa la I giornata

Bologna-Udinese

Cagliari-Roma

Empoli-Monza

Genoa-Inter

Verona-Napoli

Juventus-Como

Lazio-Venezia

Lecce-Atalanta

Milan-Torino

Parma-Fiorentina

A Verona debuttò Maradona con la maglia del Napoli

Una curiosità: fu al Bentegodi di Verona che Diego Maradona giocò la sua prima partita in serie A con la maglia del Napoli nel 1984: l’Hellas vinse per 3-0 e finì col laurearsi campione d’Italia a fine stagione.

I primi big-match

Il primo big-match della stagione alla terza giornata con Juventus-Roma, nello stesso turno anche Inter-Atalanta che è da considerarsi ormai alla pari delle classiche del campionato. Il primo derby alla quinta giornata con Inter-Milan, turno in cui si gioca anche Juve-Napoli. All’ottava c’è Roma-Inter, alla nona Inter-Juventus. Alla decima, turno infrasettimanale, Milan-Napoli-. Alla 12esima Inter-Napoli e Juventus-Torino, alla 13esima Milan-Juventus e Napoli-Roma. Il derby capitolino Roma-Lazio chiude il girone d’andata.

Calendario: II, III, IV e V giornata

2^ GIORNATA

Cagliari-Como

Fiorentina-Venezia

Verona-Juventus

Inter-Lecce

Monza-Genoa

Napoli-Bologna

Parma-Milan

Roma-Empoli

Torino-Atalanta

Udinese-Lazio

3^ GIORNATA

Bologna-Empoli

Fiorentina-Monza

Genoa-Hellas Verona

Inter-Atalanta

Juventus-Roma

Lazio-Milan

Lecce-Cagliari

Napoli-Parma

Udinese-Como

Venezia-Torino

4^ GIORNATA

Atalanta-Fiorentina

Cagliari-Napoli

Como-Bologna

Empoli-Juventus

Genoa-Roma

Lazio-Verona

Milan-Venezia

Monza-Inter

Parma-Udinese

Torino-Lecce

5^ GIORNATA

Atalanta-Como

Cagliari-Empoli

Fiorentina-Lazio

Verona-Torino

Inter-Milan

Juventus-Napoli

Lecce-Parma

Monza-Bologna

Roma-Udinese

Venezia-Genoa

Serie A, calendari VI, VII, VIII, IX e X giornata

6^ GIORNATA

Bologna-Atalanta

Como-Verona

Empoli-Fiorentina

Genoa-Juventus

Milan-Lecce

Napoli-Monza

Parma-Cagliari

Roma-Venezia

Torino-Lazio

Udinese-Inter

7^ GIORNATA

Atalanta-Genoa

Bologna-Parma

Fiorentina-Milan

Verona-Venezia

Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Lazio-Empoli

Monza-Roma

Napoli-Como

Udinese-Lecce

8^ GIORNATA

Cagliari-Torino

Como-Parma

Empoli-Napoli

Genoa-Bologna

Verona-Monza

Juventus-Lazio

Lecce-Fiorentina

Milan-Udinese

Roma-Inter

Venezia-Atalanta

9^ GIORNATA

Atalanta-Verona

Bologna-Milan

Fiorentina-Roma

Inter-Juventus

Lazio-Genoa

Monza-Venezia

Napoli-Lecce

Parma-Empoli

Torino-Como

Udinese-Cagliari

10^ GIORNATA

Atalanta-Monza

Cagliari-Bologna

Como-Lazio

Empoli-Inter

Genoa-Fiorentina

Juventus-Parma

Lecce-Verona

Milan-Napoli

Roma-Torino

Venezia-Udinese

Serie A, calendari XI, XII, XIII, XIV giornata

11^ GIORNATA

Bologna-Lecce

Empoli-Como

Verona-Roma

Inter-Venezia

Lazio-Cagliari

Monza-Milan

Napoli-Atalanta

Parma-Genoa

Torino-Fiorentina

Udinese-Juventus

12^ GIORNATA

Atalanta-Udinese

Cagliari-Milan

Fiorentina-Verona

Genoa-Como

Inter-Napoli

Juventus-Torino

Lecce-Empoli

Monza-Lazio

Roma Bologna

Venezia Parma

13^ GIORNATA

Como-Fiorentina

Empoli-Udinese

Genoa-Cagliari

Verona-Inter

Lazio-Bologna

Milan-Juventus

Napoli-Roma

Parma-Atalanta

Torino-Monza

Venezia-Lecce.

14^ GIORNATA

Bologna-Venezia

Cagliari-Verona

Como-Monza

Fiorentina-Inter

Lecce-Juventus

Milan-Empoli

Parma-Lazio

Roma-Atalanta

Torino-Napoli

Udinese-Genoa

Serie A, calendari XV, XVI, XVII, XVIII, XIX giornata

15^ GIORNATA

Atalanta-Milan

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Torino

Verona-Empoli

Inter-Parma

Juventus-Bologna

Monza-Udinese

Napoli-Lazio

Roma-Lecce

Venezia-Como

16^ GIORNATA

Bologna-Fiorentina

Cagliari-Atalanta

Como-Roma

Empoli-Torino

Juventus-Venezia

Lazio-Inter

Lecce-Monza

Milan-Genoa

Parma-Verona

Udinese-Napoli

17^ GIORNATA

Atalanta-Empoli

Fiorentina-Udinese

Genoa-Napoli

Verona-Milan

Inter-Como

Lecce-Lazio

Monza-Juventus

Roma-Parma

Torino-Bologna

Venezia-Cagliari

18^ GIORNATA

Bologna-Verona

Cagliari-Inter

Como-Lecce

Empoli-Genoa

Juventus-Fiorentina

Lazio-Atalanta

Milan-Roma

Napoli-Venezia

Parma-Monza

Udinese-Torino

19^ GIORNATA

Atalanta-Juventus

Como-Milan

Fiorentina-Napoli

Verona-Udinese

Inter-Bologna

Lecce-Genoa

Monza-Cagliari

Roma-Lazio

Torino-Parma

Venezia-Empoli

Derby e impegni europei

Derby: calendarizzati in giornate diverse e non alle giornate 1 e 38 e nel turno infrasettimanale (giornata 10). Gare tra squadre partecipanti alle competizioni europee: le Società partecipanti alla Champions League non si incontrano con le Società partecipanti all’Europa League e alla Europa Conference League nelle giornate 5/a, 6/a, 22/a, 25/a, 28/a, 32/a e 35/a comprese tra due turni di Competizioni Uefa “back to back”. Turni infrasettimanali: la giornata 10 sarà l’unico turno infrasettimanale del Campionato 24/25. No sosta invernale: il Campionato 24/25 dal 17 agosto 2024 al 25 maggio 2025 si interromperà solo in occasione delle 4 finestre Fifa (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 23 marzo) e nel periodo natalizio si giocherà i weekend del 22 dicembre, del 29 dicembre e del 5 gennaio.

Serie A 2024-25: anticipi e posticipi delle prime giornate

La Lega Serie A annuncerà la programmazione delle prime tre giornate del campionato il 7 luglio. La nuova stagione partirà il weekend del 17-18 agosto 2024, con le prime tre giornate che si svolgeranno senza interruzioni prima della pausa di settembre.

La 1ª giornata si disputa domenica 18 agosto 2024 con inizio alle ore 20.45 (due gare), con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, due anticipi domenica alle ore 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45.

La 2ª giornata si disputa domenica 25 agosto 2024 con inizio alle ore 20.45 (due gare), con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, due anticipi domenica alle ore 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45.

La 3ª giornata si disputa domenica 1° settembre 2024 con inizio alle ore 20.45 (2 gare), due anticipi al venerdì, rispettivamente uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45, quattro anticipi al sabato, rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45 e due anticipi domenica alle ore 18.30.

Serie A 2024-25, inizio del campionato e prime soste

Dopo le prime tre giornate, il campionato si fermerà per la pausa delle nazionali. L’Italia giocherà nella Nations League contro Francia e Israele, rendendo il weekend del 7-8 settembre privo di partite di Serie A.

Serie A 2024-24, le pause del campionato

La stagione 2024/25 di Serie A prevede altre tre soste complessive, oltre quella di settembre già citata:

7-15 ottobre 2024

11-19 novembre 2024

17-25 marzo 2025

Queste pause saranno necessarie per le competizioni internazionali, che vedranno un aumento significativo delle partite.

Serie A 2024-25, periodo natalizio e fine del campionato

La 19ª giornata si disputa domenica 5 gennaio 2025 con due anticipi al sabato, rispettivamente alle ore 18.00 e 20.45, un anticipo alle ore 12.30 della domenica, una gara alle 15.00, due posticipi alla domenica, rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 20.45. Laddove le gare che coinvolgessero le partecipanti all’edizione 2024/2025 della Supercoppa Italiana fossero meno di quattro, in funzione delle scelte operate dai broadcaster saranno eventualmente utilizzabili anche lo slot del sabato (4 gennaio 2025) alle ore 15.00 e/o un ulteriore slot della domenica (5 gennaio 2025) alle ore 15.00. Le gare che dovranno essere rinviate a seguito della partecipazione delle 4 Associate alla Supercoppa Italiana saranno recuperate in prima istanza nei giorni 14 e 15 gennaio, o, alternativamente, nei giorni 5, 12, 19 o 26 febbraio 2025 in orari da definire.

La 37ª e la 38ª giornata si disputano rispettivamente domenica 18 maggio 2025 e domenica 25 maggio 2025, con inizio alle ore 15.00 (10 gare in contemporanea). Tuttavia, le 10 gare di ciascuna giornata potranno essere disputate in più blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica e assecondando eventuali richieste di anticipo in funzione dell’eventuale partecipazione alle Finali delle competizioni Europee.

Serie A: date di inizio, fine e turni infrasettimanali

Inizio: 18 agosto 2024

Turno infrasettimanale: 30 ottobre 2024

Soste per nazionali: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre 2024, 23 marzo 2025

Fine: 25 maggio 2025