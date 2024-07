Serie A, ecco i calendari: date, soste, orari e dove vederli in tv. Torna contemporaneità ultime giornate

La Serie A inizierà nel weekend del 18 agosto e finirà il 25 maggio, quattro soste, anticipi e posticipi, le date della Coppa Italia e tutte le novità

La prossima Serie A 2024-25 nascerà domani, 4 luglio. Per un giorno, in coincidenza con la pausa tra ottavi e quarti di Euro2024, i riflettori saranno sul sorteggio del calendario che si terrà dalle ore 12:00 di giovedì. L’evento, che avrà luogo a Roma, definirà le 38 giornate del nuovo campionato, caratterizzate da un girone di andata e di ritorno asimmetrici. Le date dei primi tre turni, quando sono previste le soste di campionato e le date della coppa Italia.

Calendario Serie A 2024/25: il sorteggio

Il calendario del prossimo campionato di Serie A 2024/25 verrà compilato domani, giovedì 4 luglio 2024, con la cerimonia che inizierà alle ore 12.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta su Sky, DAZN e i canali della Lega Serie A.

I criteri su derby e concomitanza coppe

Questi criteri da seguire per la formazione del calendario di Serie A 2024/2025. Alternanza assoluta: è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa e in trasferta per le seguenti coppie di Società: Inter-Milan, Lazio-Roma, Juventus-Torino, Empoli-Fiorentina. Asimmetria: anche nella stagione sportiva 2024/2025 la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria; l’obiettivo principale raggiunto attraverso il calendario asimmetrico è di rispettare un sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, al crescente numero di gare delle competizioni europee, agli eventi locali e alle esigenze dei Club, cercando di massimizzare l’audience televisiva e l’affluenza negli stadi.

Derby: calendarizzati in giornate diverse e non alle giornate 1 e 38 e nel turno infrasettimanale (giornata 10). Gare tra squadre partecipanti alle competizioni europee: le Società partecipanti alla Champions League non si incontrano con le Società partecipanti all’Europa League e alla Europa Conference League nelle giornate 5/a, 6/a, 22/a, 25/a, 28/a, 32/a e 35/a comprese tra due turni di Competizioni Uefa “back to back”. Turni infrasettimanali: la giornata 10 sarà l’unico turno infrasettimanale del Campionato 24/25. No sosta invernale: il Campionato 24/25 dal 17 agosto 2024 al 25 maggio 2025 si interromperà solo in occasione delle 4 finestre Fifa (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 23 marzo) e nel periodo natalizio si giocherà i weekend del 22 dicembre, del 29 dicembre e del 5 gennaio.

Serie A 2024-25: anticipi e posticipi delle prime giornate

La Lega Serie A annuncerà la programmazione delle prime tre giornate del campionato il 7 luglio. La nuova stagione partirà il weekend del 17-18 agosto 2024, con le prime tre giornate che si svolgeranno senza interruzioni prima della pausa di settembre.

La 1ª giornata si disputa domenica 18 agosto 2024 con inizio alle ore 20.45 (due gare), con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, due anticipi domenica alle ore 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45.

La 2ª giornata si disputa domenica 25 agosto 2024 con inizio alle ore 20.45 (due gare), con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, due anticipi domenica alle ore 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45.

La 3ª giornata si disputa domenica 1° settembre 2024 con inizio alle ore 20.45 (2 gare), due anticipi al venerdì, rispettivamente uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45, quattro anticipi al sabato, rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45 e due anticipi domenica alle ore 18.30.

Serie A 2024-25, inizio del campionato e prime soste

Dopo le prime tre giornate, il campionato si fermerà per la pausa delle nazionali. L’Italia giocherà nella Nations League contro Francia e Israele, rendendo il weekend del 7-8 settembre privo di partite di Serie A.

Serie A 2024-24, le pause del campionato

La stagione 2024/25 di Serie A prevede altre tre soste complessive, oltre quella di settembre già citata:

7-15 ottobre 2024 11-19 novembre 2024 17-25 marzo 2025

Queste pause saranno necessarie per le competizioni internazionali, che vedranno un aumento significativo delle partite.

Serie A 2024-25, periodo natalizio e fine del campionato

La 19ª giornata si disputa domenica 5 gennaio 2025 con due anticipi al sabato, rispettivamente alle ore 18.00 e 20.45, un anticipo alle ore 12.30 della domenica, una gara alle 15.00, due posticipi alla domenica, rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 20.45. Laddove le gare che coinvolgessero le partecipanti all’edizione 2024/2025 della Supercoppa Italiana fossero meno di quattro, in funzione delle scelte operate dai broadcaster saranno eventualmente utilizzabili anche lo slot del sabato (4 gennaio 2025) alle ore 15.00 e/o un ulteriore slot della domenica (5 gennaio 2025) alle ore 15.00. Le gare che dovranno essere rinviate a seguito della partecipazione delle 4 Associate alla Supercoppa Italiana saranno recuperate in prima istanza nei giorni 14 e 15 gennaio, o, alternativamente, nei giorni 5, 12, 19 o 26 febbraio 2025 in orari da definire.

La 37ª e la 38ª giornata si disputano rispettivamente domenica 18 maggio 2025 e domenica 25 maggio 2025, con inizio alle ore 15.00 (10 gare in contemporanea). Tuttavia, le 10 gare di ciascuna giornata potranno essere disputate in più blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica e assecondando eventuali richieste di anticipo in funzione dell’eventuale partecipazione alle Finali delle competizioni Europee.

Serie A: date di inizio, fine e turni infrasettimanali

Inizio: 18 agosto 2024

Turno infrasettimanale : 30 ottobre 2024

: 30 ottobre 2024 Soste per nazionali: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre 2024, 23 marzo 2025

Fine: 25 maggio 2025

Coppa Italia 2024/2025: le date dei turni