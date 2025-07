Diretta live calciomercato 23 luglio 2025, Napoli-Grealish, la Juve annuncia Conceicao, al Milan oggi Estupinan

Continuano le trattative per portare a Napoli Dan Ndoye del Bologna, da dove è già arrivato il difensore olandese Sam Beukema. L’esperto Matteo Moretto riferisce di una nuova offerta del club azzurro per il nazionale svizzero classe 2000: 9 milioni di euro per il prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato ad altri 26 milioni più 5 milioni di bonus per una valutazione complessiva da 40 milioni di euro.