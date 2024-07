Napoli, De Laurentiis prova a fare pace con i tifosi: Conte, tradizione e nuova maglia. E quel “like” di Di Lorenzo

Il video “Proud to be Napoli” scatena l’entusiasmo dei tifosi che approvano anche la nuova maglia: il presidente De Laurentiis sembra indirizzato verso una nuova strategia

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il Napoli sembra aver cambiato strategia. Il presidente De Laurentiis, dopo essere stato per anni in lotta con i tifosi in maniera più o meno aperta, ora tende una mano alla città e alla tifoseria. Non è una dichiarazione di intenti ma di certo le ultime mosse della società partenopea vanno tutte in quella direzione.

“Proud to be Napoli”: il video che fa entusiasmare i tifosi

Il Napoli ha deciso comunicare la sua nuova strategia con un video che lo stesso club ha definito come un “brand manifesto”, un video che ha fatto emozionare i tifosi azzurri e non solo nel quale si celebra la città con le sue complessità, la sua storia, le sue tradizioni e anche le sue contraddizioni. La clip di quasi 2 minuti è un concentrato della città dal caffè alla Loren in versione “Madonna” senza dimenticare ovviamente Diego Maradona come vero richiamo alla spiritualità unica della città.

Maglia nel solco della tradizione e della semplicità

Il cambio del logo del Napoli aveva già lasciato trasparire la decisione di un cambio di tendenza dal punto di vista estetico per il club partenopeo. E con la presentazione della nuova maglia arriva anche la conferma, il Napoli sceglie la strada della semplicità con le divise realizzate da EA7: maglia azzurra con lo sponsor MSC in bianco, e il logo azzurro che sfonda sull’azzurro della maglia stessa. Una scelta che i tifosi approvano, anzi che da tempo reclamavano.

Il cambio di strategia di De Laurentiis

La scorsa stagione, quella del post-scudetto, è stata una vera e propria agonia per i tifosi azzurri. Dopo la conquista del tricolore ci si aspettava un Napoli in corsa ancora una volta per le prime posizioni della classifica, invece tutto quello che poteva andare storto è andato storto. Cambi di allenatore, prestazioni da dimenticare e scelte di mercato decisamente discutibili e il presidente ha deciso di cambiare i suoi piani. La scelta più importante è stata quella di affidarsi alla personalità forte di Antonio Conte che come annunciato anche nella conferenza stampa di presentazione, avrà un compito anche manageriale. Ma anche un passo indietro da parte del presidente con un ruolo meno ingombrante all’interno del club.

I tifosi e Di Lorenzo applaudono le nuove scelte

I tifosi del Napoli sembrano approvare in pieno le nuove scelte fatte, con la maglia che riceve grandi lodi: “Maglia bellissima, manca solo una cosa: lo scudetto. L’anno prossimo lo rivogliamo sulle nostre maglie”. E la pensano in tanti allo stesso modo: “Che avete combinato quest’anno, la maglietta è spettacolare come la presentazione”. Mentre NapoliFan commenta: “Azzurra con colletto. Semplicemente meravigliosa. La più bella degli ultimi 30 anni”.

Sui social fa la sua comparsa anche il like di capitan Di Lorenzo. Il giocatore, a lungo chiacchierato nelle ultime settimane per la sua volontà di lasciare il club, ha deciso di mettere il suo like ai post del club sulle nuove maglie e potrebbe essere anche un indizio sul suo futuro in azzurro.