Lukaku: tra Napoli e Milan spunta il like galeotto di Romelu, lo scenario

Il like di Lukaku al post del Napoli su Conte fa sognare i tifosi, ma Osimhen blocca l'operazione col Chelsea. Milan pronto ad approfittarne visti i problemi per Zirkzee.

Dove giocherà la prossima stagione Lukaku? Tutto lascia pensare che Big Rom non si muoverà dal Belpaese. Ma bisogna capire se da Roma prenderà un FrecciaRossa che lo porterà al Sud, più precisamente a Napoli, oppure al Nord per far ritorno a Milano, quella – però – che indossa l’abito rossonero.

Tra Napoli e Milan, il gesto di Lukaku che fa sognare gli azzurri

Per ammissione dei diretti interessanti, il feeling tra Antonio Conte e Lukaku è speciale. A testimonianza di ciò le recenti parole del gigante belga che ha affermato come il tecnico pugliese sia stato “il miglior allenatore che abbia mai avuto“. Ma Big Rom ha fatto di più. Nonostante l’impegno con la sua nazionale a Euro2024 e il polverone che si è sollevato in seguito alla protesta dei tifosi per il pareggio con l’Ucraina, l’attaccante di proprietà del Chelsea ha trovato il tempo di mettere un like al post del Napoli sulla presentazione di Conte. Certo, può significare tutto e niente. Intanto i tifosi partenopei sognano ricordando ciò che hanno fatto i due ai tempi dell’avventura condivisa all’Inter.

Ma Osimhen ostacola l’arrivo di Lukaku alle falde del Vesuvio

Il mercato del Napoli, soprattutto in attacco, potrà decollare solamente dopo la cessione di Osimhen, per cui – al momento – non sono pervenute offerte. La clausola da 120 milioni così come l’ingaggio monstre del nigeriano da 10 milioni si stanno rivelando un boomerang, per cui il club potrebbe aprire a uno sconto e accettare proposte inferiori a quella della clausola rescissoria. Se non dovesse concretizzarsi la sua partenza in tempi brevi, Osimhen si presenterà regolarmente a Dimaro l’11 luglio: uno scenario che si proverà a evitare, anche perché si rischia che sfumino altri obiettivi come ad esempio Lukaku, legato a sua volta al Chelsea da una clausola di 44 milioni. I blues, pur di privarsi del centravanti, sarebbero pronti a trattare e ad accontentarsi di una cifra vicina ai 35 milioni.

Il Milan spera di approfittarne: il piano B se salta Zirkzee

Non è un mistero che in cima alla lista dei desideri del club rossonero campeggi il nome di Joshua Zirkzee. Ma se i 40 milioni della clausola non costituiscono un problema, il vero ostacolo è rappresentato dai 15 milioni di commissione richiesti dell’agente dell’attaccante del Bologna. Lukaku, quindi, è un nome più che mai caldo nonostante i trascorsi all’Inter e gli screzi avuti con Ibrahimovic. I buoni rapporti col Chelsea potrebbero facilitare la trattativa puntando anche su altre formule come il prestito, magari aspettando la parte finale del mercato. La Gazzetta dello Sport ipotizza addirittura un doppio colpo: nel mirino ci sarebbe anche Tammy Abraham, compagno di squadra dei Romelu alla Roma, la cui valutazione si aggira intorno ai 25 milioni.