Parigi 2024, Khephren Thuram lascia il ritiro pre-Olimpiadi della Francia: il veto della Juventus fa infuriare Henry

Secondo quanto dichiarato dal c.t. dell’U23 transalpina il club bianconero s’è opposto alla partecipazione del nuovo acquisto al torneo olimpico per averlo al via del ritiro

Khephren Thuram non è ancora ufficialmente un giocatore della Juventus, ma il suo passaggio in bianconero già genera polemiche in patria: a causa del veto dei bianconeri, il centrocampista non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024 con la Francia U23. A dare l’annuncio l’infastidito c.t. Thierry Henry.

Parigi 2024, Khephren Thuram lascia la Francia U23

Khephren Thuram rinuncia alle Olimpiadi per la Juventus. A tre settimane dall’inizio dei Giochi di Parigi 2024 il centrocampista, il cui acquisto non è ancora stato ufficializzato dai bianconeri, ha lasciato il ritiro della Francia U23, che dunque dovrà fare a meno di lui in un torneo olimpico che i Bleus puntano ovviamente a vincere.

Olimpiadi, Thuram rinuncia per la Juventus: Henry infastidito

A dare la notizia del forfait di Thuram jr. è stato il c.t. della Francia U23 Thierry Henry, che ha così confermato una notizia anticipata nei giorni scorsi dall’Equipe. “Khephren non giocherà alle Olimpiadi – ha dichiarato Henry, piuttosto infastidito in conferenza stampa – perché il suo prossimo club si è opposto alla sua partecipazione”.

Il club in questione, ormai è noto, è la Juventus, che ha ormai chiuso la trattativa con il Nizza sulla base di un’offerta da 20 milioni di euro più bonus. Per il centrocampista, figlio dell’ex bianconero Lilian Thuram e fratello minore dell’interista Marcus, un contratto quinquennale da 2 milioni a stagione.

Juventus, Thuram subito in ritiro con Thiago Motta

Khephren Thuram si metterà dunque a disposizione del nuovo allenatore Thiago Motta sin dal 10 luglio, data di inizio della prima parte del ritiro pre-campionato della Juventus. Un bel vantaggio per i bianconeri, che puntano a una rifondazione completa col nuovo allenatore, dopo l’addio di Massimiliano Allegri: nei piani del Football Director Cristiano Giuntoli Thuram e l’altro neo-acquisto Douglas Luiz saranno infatti gli uomini attorno a cui costruire la nuova Juventus.