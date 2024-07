Juventus, Pogba: Non sono finito, voglio giocare e ho ancora un contratto

Il francese vuota il sacco parlando a Sky: dalla sua voglia di tornare a giocare al rapporto con la Juventus, ecco tutte le verità del 'Polpo'

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Altro che finito, Pogba rilancia dopo l’intervista choc tornata a circolare sui social di recente in cui sembrava fosse intenzionato a gettare la spugna. “Ho una voglia di tornare incredibile” ha confessato in esclusiva ai microfoni di Sky.

Juventus, parla Pogba: il francese si ritira? Ecco cosa ha detto

Ospite della Federazione francese in occasione dell’ottavo di finale degli Europei tra la selezione di Deschamps e il Belgio, Pogba è tornato a parlare della squalifica per doping e del suo futuro. Giocherà ancora a calcio dopo la batosta ricevuta? Il ‘Polpo’ non sembra avere alcun dubbio in merito. “Ho una voglia di tornare incredibile – ha detto il centrocampista della Juventus, la cui seconda vita in bianconero è stata segnata prima dagli infortuni e poi dalla brutta pagina legata alla sua positività -. Mi sento come un bambino che vuole essere professionista. Mi alleno e faccio tutto il possibile per tornare in campo”.

Pogba fa chiarezza sul video choc circolato sui social

Nei giorni scorsi, in concomitanza con l’inizio di Euro2024, sui social ha ripreso a circolare il video di un’intervista realizzata mesi addietro in cui diceva: “Non so più chi sono, ho perso tutto. È finita, Paul Pogba non esiste più”. Il francese ha quindi colto la palla al balzo per fare definitivamente chiarezza sulla vicenda che aveva destato non poco da clamore: “Se non avete visto un mio video in cui dico di smettere con il calcio è perché sono ancora un calciatore. Sono ancora qua e voglio combattere quella che ritengo un’ingiustizia. Di quell’intervista hanno messo solo una parte in cui neanche avevo finito di parlare. Non ho mai detto che Pogba non esiste più, Pogba è qua. E mi sento ancora calciatore. Sto passando tanto tempo con la famiglia, vedo crescere i bambini”.

Juventus, senti Pogba: le parole sul rapporto con i bianconeri

Nelle ultime settimane circolava la voce che la Juventus avrebbe ufficializzato l’addio a Pogba dopo il 30 giugno per non perdere i benefici del Decreto Crescita. Al momento, però, nessuna novità sulla possibile separazione tra le parti. “Dalle ultime notizie sono ancora un giocatore della Juve – ha detto a Sky -. Ho un contratto, ma non ho avuto la possibilità di parlare con direttore e allenatore. C’è silenzio. Penso che stiano aspettando il risultato dell’appello”.