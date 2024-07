Juventus, Khephren Thuram in bianconero ma papà Lilian finisce nel mirino dei tifosi per le parole su Calciopoli

Lilian Thuram ha accompagnato il figlio Kephren nel primo giorno da giocatore della Juventus ma i tifosi della Vecchia Signora riportano a galla vecchi rancori

L’arrivo di Khephren con papà Lilian Thuram. E’ una giornata di festa alla Continassa con la Juventus che dà il benvenuto al suo nuovo acquisto e una giornata di festa anche per Lilian che nel giro di due anni ha visto prima Marcus e poi Khephren accasarsi a due delle migliori squadre italiane, con il primo che qualche mese fa ha festeggiato anche lo scudetto con i nerazzurri. Ma è anche una giornata di polemiche per chi non dimentica.

L’arrivo di Khephren Thuram alla Juventus

Khephren Thuram è il terzo acquisto del mercato bianconero con il direttore sportivo Giuntoli che in questa prima fase di contrattazioni sembra essere scatenato. Il centrocampista ha rinunciato alla possibilità di giocare le Olimpiadi con la Francia e si concentra sulla sua nuova avventura. Oggi è arrivato a Torino accompagnato da papà Lilian per sottoporsi alle visite mediche di rito e per firmare il contratto che lo legherà per cinque anni alla società bianconera.

Thuram nel 2006: “La Juve? Cos’è?”

Era una battuta ma il momento era decisamente poco propizio. Anno 2006, vigilia dei Mondiali e soprattutto la caldissima estate di calciopoli. Lilian Thuram sta facendo la sua preparazione per giocare la rassegna iridata con la Francia: “La Juve chi? Che cos’è la Juventus? Ora penso solo al Mondiale”. La voglia di vivere il Mondiale da protagonista ma una battuta che i fan della Vecchia Signora hanno vissuto decisamente male, come del resto la decisione di lasciare Torino quando la Juve viene retrocessa in serie B.

Juve, i tifosi contro Lilian Thuram

Un vecchio scatto, Lilian Thuram insieme ai figli Marcus e Khephren che festeggia uno de tanti trofei conquistati con la maglia della Juventus. Un’immagine simbolica visto che ora Lilian passa la “corona” al più piccolo dei due ma anche il ritorno di una polemica tra i fan della Vecchia Signora: “Il personaggio adulto della foto è stato un calciatore enorme ma un uomo minuscolo, il figlio maggiore è stato protagonista di un cambio casacca ripugnante: la speranza è che Khephren Thuram sia quello sveglio in famiglia”. E ancora: “Non dimentico la risposta data da Lilian Thuram a un giornalista in piena Farsopoli. Massimo rispetto per il figlio Khephren mia vedere il padre aggirarsi alla Continassa come se niente fosse mi disgusta”.