Juventus, Koopmeiners a un passo: la strategia di Giuntoli che punta all'intreccio Chiesa-Sancho

I bianconeri puntano a inserire bonus speciali per convincere l'Atalanta. L'Al-Nassr rinuncia a Szczesny, la conferma di Ten Hag spinge Sancho lontano dal Manchester United

I primi botti di mercato li ha fatto esplodere proprio la Juventus, con l’acquisto di Douglas Luiz dall’Aston Villa, e successivamente con l’arrivo di Khéphren Thuram, per il quale si attende ancora l’annuncio ufficiale.

Juve-Koopmeiners, intesa sul contratto

Ma la strada per la composizione definitiva della rosa bianconera è ancora lunga, non foss’altro perché i bianconeri prenderanno parte a Serie A, coppa Italia, Champions League, Supercoppa Italiana e Mondiale per Club. Ne serviranno tanti, agli ordini di Thiago Motta, e serviranno bravi. E d’altronde i bianconeri si stanno attrezzando per il terzo botto, ossia Teun Koopmeiners: presto il club bianconero presenterà la prima offerta per il centrocampista olandese (con cui c’è già un’intesa per un quinquennale da 4.5 milioni). L’Atalanta lo valuta almeno 60 milioni e per il momento non apre all’inserimento contropartite tecniche, ma la situazione è in rapida evoluzione. Secondo Eurosport, la Juventus potrebbe puntare sull’inserimento di alcuni bonus “interessanti” per convincere i nerazzurri a cedere l’olandese.

Di Gregorio in arrivo, ipotesi Monza per Szczesny

Ma ogni formazione di calcio inizia con il portiere, e proprio oggi Michele De Blasis, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha commentato sul suo profilo X la situazione legata a Wojciech Szczesny, il cui trasferimento all’Al Nassr appare ormai sfumato: gli arabi starebbero infatti chiudendo Ederson del Manchester City. Non che questo possa far saltare l’arrivo di Di Gregorio dal Monza, che domani sosterrà le visite mediche alla Continassa: ma ora bisognerà trovare una sistemazione adeguata al portiere polacco, che si è detto fermo nel proposito di non voler giocare per altre squadre in serie A. Eppure, l’ipotesi Monza resta sullo sfondo, a tal proposito Adriano Galliani si è limitato a un enigmatico “aspettiamo”.

Addio a Calafiori, l’Aston Villa su Huijsen

Notizia delle ultime ore anche la fine delle trattative per Calafiori: la Juventus ha deciso infatti di non partecipare all’asta che si sta per scatenare. Il difensore classe 2002 è valutato tra i 45/50 milioni, e l’Arsenal (ma anche il Chelsea) non avrebbe problemi a soddisfare le richieste del Bologna. L’Aston Villa avrebbe chiesto informazioni su Dean Huijsen: i rapporti tra i due club sono ottimi, ma la Juventus valuterà solo offerte da almeno 30 milioni per lasciarlo partire, anche perché potrebbe essere inserito nell’affare Koopmeiners. Valutazioni in corso su Daniele Rugani, che ha da poco rinnovato il contratto decurtandosi l’ingaggio in maniera importante e vorrebbe restare ancora in bianconero.

La Roma su Rabiot

Per quanto riguarda il centrocampo, detto di Koopmeiners, le strade di Juventus e Rabiot sembrano ormai lontane. Sul centrocampista francese ci sarebbe anche l’interesse della Roma: stando a quanto riporta Repubblica.it, infatti, anche il club capitolino si sarebbe inserito nella corsa al giocatore francese. Nonostante il cartellino a parametro zero però, resta un ingaggio, che si aggirerebbe intorno ai 7 milioni di euro a stagione aspetto che potrebbe rendere la trattativa più complicata.

Chiesa-Sancho, doppia direzione Torino-Manchester

Altro capitolo rovente, quello relativo a Federico Chiesa, che sta diventando un vero e proprio tormentone. Lo scorso anno ci provò l’Aston Villa, ma fu il giocatore a rifiutare il trasferimento. Perché Fede, se proprio dovesse lasciare Torino, vorrebbe una destinazione all’altezza della Juve. Chiesa può diventare utile alla Juve anche in ipotesi di scambio. Per esempio con il Manchester United, in cui militano Jadon Sancho e Mason Greenwood, due profili che piacciono molto alla Continassa. Proprio il rinnovo di Ten Hag sulla panchina del Manchester United potrebbe “spingere” Sancho verso la Juventus, dato il rapporto non proprio idilliaco tra i due. E l’ipotesi dell’intreccio di mercato con Chiesa resta sempre sullo sfondo.

Chiesa-Juventus, divorzio in atto

E proprio nelle ultime ore, secondo il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, la Juventus sarebbe davvero intenzionata a cedere Federico Chiesa prima dell’inizio dell’annata. Thiago Motta, nuovo tecnico della Juventus, non lo vedrebbe come funzionale al suo progetto tecnico, di conseguenza verrà messo sul mercato. La società bianconera, a quanto si apprende, proverà a venderlo in questa sessione di mercato per monetizzare, così da evitare di perderlo a costo zero nel 2025

Giuntoli-Thiago Motta, l’asse della nuova Juve: le strategie bianconere