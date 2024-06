Italia, blocco-Inter flop e il post del club nerazzurro fa arrabbiare tutti

Un post social dell'Inter dopo l'eliminazione dell'Italia ha fatto infuriare i tifosi. La reazione del web e il dito puntato contro blocco nerazzurro

“Per fortuna c’è il blocco Inter” – questo il pensiero generale che ha trasmesso Spalletti prima dell’inizio dell’Europeo. Lo stesso che poi ha fallito e non ha saputo prendersi sulle spalle la Nazionale, appesa invece alla sola personalità e alle parate di Donnarumma. Ora i nerazzurri sono finiti nel mirino dei social, così come il club.

Il post dell’Inter “contro” l’Italia

Una grafica, Sommer che esulta e un applauso come emoji: così l’Inter si è complimentata con Sommer, al termine degli ottavi di finale dell’Europeo vinti dalla Svizzera contro l’Italia. Una post che ha fatto infuriare tutti i tifosi della Nazionale, visto anche il blocco nerazzurro presente all’interno della rosa. Bastoni, Darmian, Dimarco, Barella e Frattesi, dimenticati per un attimo. Un comportamento che non è piaciuto neanche ai supporters della squadra di Inzaghi: “Da interista mi dissocio”, si legge nei commenti. Il club è abituato a spendere parole di merito nei confronti dei propri giocatori. Questa volta però ha scatenato una bufera.

Il flop del blocco Inter

“Menomale che c’è l’Inter che ancora crede in quello che è il talento italiano” aveva detto il ct Spalletti prima dell’Europeo. Lo stesso blocco che ha poi “criticato” nelle ultime ore: “L’Inter ha vinto il campionato molto prima. Ho visto che Inzaghi ha fatto fare gli allenamenti in maniera corretta fino in fondo, ma può darsi che mentalmente venga di non essere così applicati“. E in campo i campioni d’Italia non hanno fatto la differenza sperata, tranne Barella e Bastoni nella prima partita contro l’Albania. Il flop di Dimarco ha messo in evidenza la totale differenza che c’è tra il club e la Nazionale e come il contesto faccia la differenza. E lo stesso discorso vale anche per Frattesi e Darmian.

I social non perdonano i nerazzurri in Nazionale

Sui social non viene perdonato nulla, soprattutto se ci si sbilancia in strane profezie e in commenti un po’ troppo estremi. E nel mirino degli utenti è finito proprio il blocco Inter. “La peggiore Nazionale della storia con il blocco Inter ci umilia e ci fa vergognare“, “Avete distrutto la Nazionale, il blocco Inter è stato una catastrofe”, “L’Inter ha stranieri di spessore, e non solo davanti. Togli a Inzaghi Lautaro, Mkhitaryan, Pavard e Thuram e mettici Di Lorenzo, Pellegrini, Scamacca e Chiesa. Vediamo dove li trovi a fine campionato”, questi solo alcuni dei messaggi che hanno inondato X. La delusione resta ancora tanta e le polemiche non sono destinate a finire.