Italia, la Spalletti-cam rivela con chi ce l'aveva il ct: "Non mi servi, non mi servi"

Grazie alle telecamere di Sky riviviamo le parole e le espressioni del ct durante la partita con la Svizzera, i consigli ai giocatori e la rabbia

L’inno gridato abbracciato a Buffon. E’ quello l’unico momento di tutta la partita tra Italia e Svizzera in cui Luciano Spalletti è parso ottimista e fiducioso. Poi, da allora e fino alla fine della gara e oltre, per il ct la partita degli ottavi di finale di Euro2024 contro gli elvetici è stato un supplizio, come testimoniato anche dalla Spalletti-cam di Sky che ha immortalato tutte le impressioni, le sensazioni e le parole del ct durante la disfatta.

Italia: le frasi di Spalletti ai giocatori, il gelo sui gol presi

Se dopo il gol di Zaccagni alla Croazia Spalletti si era lasciato andare ad una corsa di gioia, stavolta il finale è stato diverso. Triste e solitario. L’ultima immagine della partita lo vede mentre si gira verso la panchina, ormai vuota, sconsolato e afflitto. Con mille pensieri in testa e probabilmente anche alla ricerca delle parole per spiegare ai media la sconfitta.

Sin dall’inizio si è visto che l’Italia era contratta, molle, incapace di organizzare azioni offensive dignitose ed in difficoltà sulle ripartenze degli svizzeri. Spalletti, come si vede grazie alla Spalletti-cam, chiede pressing: “Addosso, addosso, dai Scama, assieme a lui”, poi si rivolge a Barella: “Bare, tre quarti, due mediani tre quarti”.

Euro 2024, Spalletti-cam: i consigli a Cristante e le urla a Fagioli

Una maschera il ct quando Freuler segna il gol dell’1-0 a fine primo tempo: Spalletti guarda il vuoto, immobile, poi si lascia scappare una riflessione: “Uguale”, pensando probabilmente ad altre reti subite in passato dagli azzurri. Si vede poi il tecnico di Certaldo dare consigli: “Bisogna aggiustare l’approccio del mediano se no lì ci scavano”, si rivolge a Cristante e spiega: “Mandi fuori Chiesa, te e Fagioli centrosinistra e centrodestra”.

Italia, Spalletti: le critiche a Fagioli durante la gara con la Svizzera

Poi la sfuriata proprio su Fagioli: “Fagio, Fagio, Fagio: se vai laggiù non mi servi, se vai là a sinistra non mi servi, non mi servi, non mi serviii”. Quando a inizio ripresa dopo neanche 1′ arriva il raddoppio di Vargas il ct resta incredulo. Vani i consigli finali agli esterni: “Devi stare largo, vedi che c’è sempre spazio, Bastoni lo lascia, fermo”. Infine le proteste quando per un intervento in area su Scamacca chiede il rigore. Il ct alza le mani e urla: “Fallo, mano, mano”. Tutto inutile. Arriva il fischio di Marciniak: triste, solitario y final.

