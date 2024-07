Euro 2024: Spagna-Inghilterra, scoppia Cucurella mania, ringrazia l’Italia e si tingerà i capelli

Il difensore iberico è diventato un idolo: influencer e tiktoker pazzi del mancino del Chelsea, la promessa speciale in caso di successo a Euro2024

“Cucurella, si mangia una paella”: è il ritornello che risuona in ogni casa spagnola ogni volta che il telecronista spagnolo pronuncia il suo nome durante il racconto di una partita delle Furie rosse. L’eroe a sorpresa di Euro2024 è lui, Marc Cucurella, uno che solo a marzo ha debuttato con la Spagna e che sembrava destinato a fare la riserva di Grimaldo ma che è diventato il re della fascia sinistra spagnola. Le sue azioni sono state fondamentali per il successo di una Spagna solida in difesa e sbilanciata in attacco, che ha raggiunto la finale di un Campionato Europeo più di dieci anni dopo e che domani sera vuole entrare nella storia contro l’Inghilterra.

Spagna: un comune cambia nome, si chiamerà Cucurella

Il cognome di Marc Cucurella è diventato un fenomeno sui social network, dove gli utenti usano il suo nome in modi divertenti, in espressioni come: “Mi dà una ‘cucurella” o “Vado un po’ di ‘cucurella'”. ” Questa ondata di creatività ha portato anche a situazioni insolite, come il cambio temporaneo del nome del comune di Cullera (Valencia) in “Cucurella”, operato dal sindaco locale.

Euro 2024: il boom su Tik-Tok di Cucurella

Poco dopo l’arrivo al Chelsea, i tifosi inglesi gli hanno dedicato una canzone. “Marc Cucurella. Mangia la paella. Beve Estrella (la birra ndr) I suoi capelli sono enormi”, cantavano. Il suo look stravagante e il suo atteggiamento positivo hanno indotto i TikToker a realizzare una cover della canzone in spagnolo e creare una tendenza, che ha già accumulato quasi 10 milioni di visualizzazioni. Influencer, cantanti e anche politici. Tutti hanno fatto eco alla danza particolare che, tra l’altro, menziona anche Erling Haaland. “Haaland trema perché Cucurella sta arrivando”, dice la canzone.

Euro 2024, Spagna: vittoria sull’Italia il giorno più bello

Il fenomeno è tale che le reti hanno preso fuoco quando, nella semifinale contro la Francia, il pubblico tedesco hanno preso a fischiarlo per tutta la gara ricordano il suo fallo di mano, non punito col rigore nei quarti di finale contro la Germania. Al Mundo Deportivo il difensore si è confessato in una lunga intervista, lodando Nico Williams e Morata, riconoscendo i meriti del ct De La Fuente e parlando di tutto, dagli hobby (“playstation e golf”) all’unica cosa che invidia agli inglesi (“gli orari abitudinari”). C’è spazio anche per l’Italia: “Il miglior momento di questi Europei è stata la vittoria della Spagna sull’Italia, il peggiore quando abbiamo preso gol dalla Germania. Per chi mi taglierei i capelli? Per i miei figli e mia moglie”

Cucurella: la promessa di tingersi i capelli di rosso

In una recente intervista aveva promesso di tingersi i capelli di rosso in caso di successo agli Europei: “Sì, non mi era venuto altro da dire, ma solo se vinciamo. Non posso presentarmi a giocare una finale con i capelli rossi. Dovrò farlo se alzeremo la coppa e sto pensando anche in che maniera”.